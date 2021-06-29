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29.06.2021 09:54
Рубрика: Общество

Ученые разработали биоразлагаемый пластик нового поколения

Текст: Мария Волкова

Российские химики разработали новую разновидность биоразлагаемого пластика из растительного сырья. Производство пленки, пакетов, контейнеров и прочих товаров по этой рецептуре позволит сделать их более экологичными и безвредными для окружающей среды.

Фото: iStock
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Авторство разработки принадлежит ученым Вятского государственного университета совместно со специалистами Института химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, пишет РИА Новости. Результаты исследований опубликованы в журнале Polymers.

В основе рецептуры лежат растительные компоненты и полимолочная кислота - полимер, вырабатываемый из молочной кислоты.

Биоразлагаемый пластик уже активно используется в производстве, однако его широкое использование ограничивает либо цена, либо отсутствие нужных характеристик у выпускаемых товаров.

- Не всегда все нужные компоненты "уживаются" в одном рецепте, в одном составе. Эту проблему совмещения разнородных полимеров мы и решали, вводя специальную добавку, - пояснил доцент кафедры химии и технологии переработки полимеров ВятГУ Андрей Бурков.

В процессе производства из растительной биомассы выделяются нужные компоненты, а затем смешиваются. Конечный продукт имеет полностью растительное происхождение, он быстро распадается на безвредные вещества, в отличие от традиционного пластика, включающего в состав продукты нефтепереработки. Ученые поясняют, что новому пластику нужны специальные условия для утилизации и разложения - например, компостные ямы.

Разработка уже вызвала интерес за границей. Сейчас вятские специалисты ведут совместные исследования продукта с коллегами из Малайзии.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область

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