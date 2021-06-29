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29.06.2021 15:49
Рубрика: Общество

Под Саратовом детский лагерь закрыли из-за COVID-19 у сотрудников

Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

В Саратовской области принято решение о досрочном завершении второй смены в детском оздоровительном лагере "Буревестник" в Энгельсском районе.

Фото: Константин Морозов/ТАСС
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Как сообщил на своей странице в Instagram заместитель председателя областного правительства Роман Грибов у некоторых сотрудников лагеря тесты на новую коронавирусную инфекцию показали положительный результат.

- Несмотря на то, что до завершения смены в этом учреждении остается всего три дня, принято единственное правильное решение, - прокомментировал чиновник.

Как информирует комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района, за неиспользованные дни отдыха родителям детей вернут деньги. До 30 июня будет проведена дезинфекция территории и помещений. Затем лагерь продолжит работу. Уже 6 июля сюда ожидается заезд следующей смены.

Между тем другой оздоровительный лагерь "Молодежный" в Саратовской области, где коронавирусом заболел ребенок, закрывать не стали. По данным регионального министра молодежной политики и спорта Александра Абросимова, еще 22 июня один из отдыхающих здесь детей пожаловался врачам на головную боль. С симптомами ОРВИ его изолировали в медицинском боксе, на следующий день ребенка забрали родители.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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28 июня в лагерь прибыла комиссия Роспотребнадзора, которая провела эпидемиологическое расследование и выдала предписание по его дальнейшей работе. У заболевшего ребенка оказался положительный ПЦР-тест на COVID-19. Сотрудники Роспотребнадзора признали контактными 25 человек: четырех работников лагеря и 21 ребенка. Все они сначала были изолированы от остальных отдыхающих, а затем направлены домой на изоляцию и под наблюдение врачей.

- Проведена дезинфекция лагеря, проводятся только отрядные мероприятия, усилены меры профилактики. Лагерь продолжает работать в штатном режиме, - информирует министр.

Родителям детей, у которых отдых был прерван, предложено компенсировать потраченные средства или же детям могут предоставить путевки в другую смену.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Пандемия коронавируса COVID-19

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