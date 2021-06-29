Перенесшие COVID-19 спикер Саратовской облдумы и его зам вакцинировались

Председатель Саратовской областной думы Александр Романов и его заместитель Ольга Болякина сделали во вторник прививку от коронавируса. В прошлом году они переболели COVID-19.

Как сообщает пресс-служба областной думы, помимо них, также вакцинировались один из депутатов и сотрудники аппарата законодательного органа. По мнению спикера, парламентарии должны проявить в нынешней ситуации повышенную сознательность в вопросе вакцинации.

- Сейчас депутаты активно работают в округах, общаются с большим количеством людей, с теми, кто в группе риска, с пожилыми людьми. Сделать прививку - значит, позаботиться не только о себе, но и об окружающих, - считает Александр Романов.

Ранее в Саратовской областной думе уже проводили массовую вакцинацию. По данным пресс-службы законодательного органа, в настоящее время привились или имеют антитела после болезни 90 процентов депутатов и 80 процентов сотрудников аппарата.