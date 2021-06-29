Саратовского тренера накажут за издевательство над детьми в поезде

Следственные органы дадут правовую оценку действиям тренера из города Балаково Саратовской области, которая издевалась над детьми в поезде "Адлер - Челябинск".

Как сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, следователи проведут проверку по фактам, запечатленным на видео пассажиркой поезда.

Женщина сняла на камеру мобильного телефона, как ее попутчица - спортивный тренер - оскорбляла своих воспитанниц и издевалась над ними. Тренер, которая находилась, судя по всему, в состоянии алкогольного опьянения, обзывала детей, грубила пассажирам, а одну из школьниц заставила делать шпагат на верхней полке.

Возмущенные пассажиры вызвали начальника поезда и полицию.

- Следователем Краснодарского следственного отдела на транспорте организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - информирует пресс-служба ведомства.

Опубликованное в соцсетях и СМИ видео вызвало много возмущенных комментариев в сети, в том числе со стороны земляков девочек и тренера.

Глава Балаковского муниципального района Сергей Грачев на своей странице в соцсети пообещал привлечь тренера к дисциплинарной ответственности за такое обращение с подростками.