В Кировской области учительницу будут судить за истязание учеников

В Фаленском районе Кировской области завершено расследование уголовного дела в отношении учительницы одной из местных школ. Женщину обвиняют в истязании учеников.

Как сообщает СК по региону, с ноября 2020 года по март 2021 учительница систематически била троих учеников: двух мальчиков и одну девочку, 2008-2009 годов рождения.

В рамках расследования дела был проведен комплекс экспертиз. Прокурор Фаленского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.