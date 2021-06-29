В Моргаушском районе началось строительство четырех ФАПов

В Моргаушском районе Чувашии началось строительство сразу четырех модульных фельдшерско-акушерских пунктов.

Как сообщили в министерстве здравоохранения республики, работы ведутся в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Новые ФАПы возводятся в деревне Хорной, селах Акрамово, Калайкасы и Выселка 1 Мая.

В помещениях площадью около 70 кв. метров предусмотрены приемные и процедурно-прививочные кабинеты, комната для хранения лекарственных средств, места для ожидания, санузел и раздевалка для персонала. ФАПы подключат ко всем необходимым инженерным коммуникациям.

- Все помещения будут оборудованы в соответствии с требованиями СанПиНа, оснащены медицинской мебелью, - добавили в минздраве.

Прилегающие к ФАПам территории также благоустроят "под ключ": проектом предусмотрены ограждение, пешеходные дорожки и подъездные пути с твердым покрытием.

Так, в селе Акрамово фельдшерско-акушерский пункт будет построен на месте ФАПа, действовавшего в здании 1987 года постройки. По планам, уже в ноябре жители двух деревень - Акрамово и Костеряки - смогут проходить диагностику и лечение в новых условиях с современным оборудованием. На территории данного ФАПа обслуживается население численностью 427 человек из 275 дворов, из которых 87 детей и подростков.

В ведомстве отметили, что в новом ФАПе свою работу продолжит фельдшер Екатерина Студенцова, которая переехала в сельскую местность по программе "Земский фельдшер", предусматривающей выплаты среднему медицинскому персоналу в размере 500 тысяч рублей.

Главврач Моргаушской центральной районной больницы Оксана Попова уверена, что данная программа позволит привлечь медиков и в остальные строящиеся медпункты.

Модернизацию первичного звена здравоохранения глава Чувашии Олег Николаев назвал одной из важнейших задач этого года в своем послании Госсовету. По его словам, акцент должен быть сделан на сельскую местность, где состояние инфраструктуры здравоохранения является более ветхим, чем в городах. Обновление медицинских учреждений должно обеспечить доступность для жителей республики как первичной, так и высокотехнологичной медпомощи.