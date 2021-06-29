В Моргаушском районе началось строительство четырех ФАПов

Новости

Силуанов рассказал о росте расходов на национальную экономику в пандемию 12:17
Умерла легенда пакистанского кино Бегум Курнид Шахид 12:16
Представительница МакSим ответила на слухи о проблемах певицы с печенью 12:11
В Крыму провели учебную проверку ПВО на фоне маневров НАТО Sea Breeze 12:00
Медведев призвал объединить усилия РФ и стран АСЕАН в вакцинации от COVID 11:56
Стартовали съемки "Аквамена 2" с Джейсоном Момоа и Эмбер Херд 11:55
Кабмин выделил почти 18 млрд рублей на лекарства для тяжелобольных детей 11:54
Решение о штрафе TikTok на 2,6 млн рублей признано законным 11:53
В ХМАО заметили маралов, которые не водятся в регионе 11:53
Оперштаб: в Москве выявлено 6 209 новых случаев COVID-19 11:48
Умер актер Угуртан Сайинер 11:44
Видео: В Тюмени пенсионер едва не утонул в луже во дворе дома 11:32
Бастрыкин поставил на контроль проверку об угрозах модельеру Зайцеву 11:25
Фото: начались съемки четвертого "Джона Уика" 11:22
На Урал вслед за аномальной жарой пришел смог 11:22
Банк России выпустит памятные монеты с медвежонком Умкой 11:14
Необычная конструкция новой китайской подлодки удивила экспертов 11:11
В "Векторе" оценили сообщения о новом способе заражения коронавирусом 11:07
Премьеру "Дюны" в России перенесли 10:59
Тюменским компаниям рекомендовали воздержаться от командировок 10:55
В аэропорту Магадана при вылете самолета скончался пассажир 10:54
В Подмосковье полностью восстановили электроснабжение после ливня 10:52
На Дальнем Востоке и в Арктике запустили инвестиционный акселератор 10:40
В США умерла советская актриса Екатерина Крупенникова 10:40
Клишас: За поддельный QR-код можно получить два года тюрьмы 10:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
Что поможет сэкономить на коммунальных платежах без льгот
Что поможет сэкономить на коммунальных платежах без льгот
29.06.2021 12:05

В Моргаушском районе началось строительство четырех ФАПов

Текст: Сергей Кирсанов
В Моргаушском районе Чувашии началось строительство сразу четырех модульных фельдшерско-акушерских пунктов.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Как сообщили в министерстве здравоохранения республики, работы ведутся в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Новые ФАПы возводятся в деревне Хорной, селах Акрамово, Калайкасы и Выселка 1 Мая.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Врач из Канаша рассказала о программе "Земский доктор"

В помещениях площадью около 70 кв. метров предусмотрены приемные и процедурно-прививочные кабинеты, комната для хранения лекарственных средств, места для ожидания, санузел и раздевалка для персонала. ФАПы подключат ко всем необходимым инженерным коммуникациям.

- Все помещения будут оборудованы в соответствии с требованиями СанПиНа, оснащены медицинской мебелью, - добавили в минздраве.

Прилегающие к ФАПам территории также благоустроят "под ключ": проектом предусмотрены ограждение, пешеходные дорожки и подъездные пути с твердым покрытием.

Так, в селе Акрамово фельдшерско-акушерский пункт будет построен на месте ФАПа, действовавшего в здании 1987 года постройки. По планам, уже в ноябре жители двух деревень - Акрамово и Костеряки - смогут проходить диагностику и лечение в новых условиях с современным оборудованием. На территории данного ФАПа обслуживается население численностью 427 человек из 275 дворов, из которых 87 детей и подростков.

В ведомстве отметили, что в новом ФАПе свою работу продолжит фельдшер Екатерина Студенцова, которая переехала в сельскую местность по программе "Земский фельдшер", предусматривающей выплаты среднему медицинскому персоналу в размере 500 тысяч рублей.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Николаев: Фиксируем позитивные изменения в рейтинге

Главврач Моргаушской центральной районной больницы Оксана Попова уверена, что данная программа позволит привлечь медиков и в остальные строящиеся медпункты.

Модернизацию первичного звена здравоохранения глава Чувашии Олег Николаев назвал одной из важнейших задач этого года в своем послании Госсовету. По его словам, акцент должен быть сделан на сельскую местность, где состояние инфраструктуры здравоохранения является более ветхим, чем в городах. Обновление медицинских учреждений должно обеспечить доступность для жителей республики как первичной, так и высокотехнологичной медпомощи.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – точки роста

Главное сегодня

В ВОЗ объяснили, почему не стоит полагаться на антитела перед вакцинацией
Силуанов назвал главные вызовы для российской экономики
В "Векторе" оценили сообщения о новом способе заражения коронавирусом
В Крыму провели учебную проверку ПВО на фоне маневров НАТО Sea Breeze
В Подмосковье полностью восстановили электроснабжение после ливня