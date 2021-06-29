В Прикамье за сутки утонули пятеро детей

За одни сутки в водоемах Пермского края, по данным регионального МВД, утонули пятеро детей.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, двое несовершеннолетних погибли в Перми, на пляже КамГЭС. Один ребенок утонул на реке Васильевка в поселке Голованово.

В Карагайском муниципальном округе, недалеко от деревни Ния, в реке утонула 7-летняя девочка, а также ее мать, которая пыталась спасти ребенка.

Еще один трагичный случай произошел Гайнском городском округе, где на реке Лолог утонул 16-летний подросток.