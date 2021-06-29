В Саратовской области дорогу по нацпроекту построили досрочно

В Саратовской области на три месяца раньше срока строители сдали дорогу, ведущую к санаторию в Ершовском районе.

По данным областного министерства транспорта и дорожного хозяйства завершен ремонт участка трассы Ершов-Чапаевка протяженностью 8,3 километра.

На дороге были проведены масштабные работы: исправлен профиль ее основания, а затем методом ресайклинга с использованием специального оборудования уложен асфальтогранулобетон, выполнено устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона и другие работы.

Как отметили в министерстве, это первый региональный объект дорожной инфраструктуры, где завершены работы, которые велись в этом году по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".

- Дорога очень важна, ведь по ней можно добраться до известного в стране санатория имени Чапаева, - сообщает пресс-служба ведомства.

В свою очередь местные жители надеются, что и ремонт оставшегося участка дороги завершится в ближайшее время. Поскольку из-за разбитой проезжей части водители маршруток отказывались возить пассажиров в санаторий.

Между тем, как отметили в министерстве транспорта, добраться до санатория скоро можно будет и с другой стороны, из Балаковского района, через села Новая Елюзань и Комсомольское. Там также идет сейчас по нацпроекту ремонт 12-километрового участка дороги.

Всего в этом году в рамках нацпроекта в нормативное состояние приведут порядка 250 километров дорог регионального и межмуниципального значения в Саратовской области. Кроме этого свыше 79 километров дорог отремонтируют в Саратове и более 10 километров дорог в Энгельсе. А благодаря экономии, сложившейся на торгах, дополнительно будут отремонтированы ещё два участка региональных трасс.

Порядка 90 процентов ремонта выполняется в регионе по современной экологичной и безотходной технологии холодной регенерации дорожного полотна, при которой при ремонте используется старый асфальт.

В контроле за проводимым ремонтом дорог по нацпроекту участвуют общественники и местные жители. Например, бдительные сельчане обратили внимание специалистов министерства на огрехи, допущенные строителями при ремонте дороги в Красноармейском районе между селами Рогаткино и Дубовка.

Как выяснилось, остановочную площадку у села дорожники сдвинули в сторону от павильона и подняли почти на полметра от земли. В свою очередь сотрудники Минтранса подтвердили, что обустройство остановочного кармана не соответствует проекту. Недостатки подрядчик исправит за свой счет.

Как напомнил министр транспорта и дорожного строительства области Алексей Петаев, в регионе в этом году был запущен образовательный проект "Школа дорожной грамоты".

- На занятиях саратовцам рассказывали, как можно визуально определить, что работы ведутся с нарушением. Мы оперативно реагируем на все такие сообщения, которые приходят в нашу группу в ВК "Дороги Саратовской области", - подчеркнул министр.