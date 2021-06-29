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29.06.2021 11:27

Климат под инвестиции

Бизнес оценил условия для развития в Красноярском крае
Текст: Дмитрий Машуков
В понедельник, 28 июня, в представительстве Красноярского края в Москве правительство региона и ПАО "ГМК "Норильский никель" подписали соглашение о сотрудничестве. Документ посвящен реализации на территории края инвестиционных проектов. Подписи поставили губернатор Александр Усс и президент "Норникеля" Владимир Потанин.
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края

Соглашение предполагает оказание поддержки бизнесу, воплощающему инвестиционные проекты в Красноярском крае. Это, в частности, инвестпроект "Строительство новых добывающих мощностей и модернизация шахты "Заполярная" ("Южный кластер"). Речь идет об увеличении добычи руды до девяти миллионов тонн к 2027 году (общий объем добычи увеличится в семь раз). Документ предусматривает создание в Норильском промышленном районе до двух тысяч дополнительных рабочих мест. Это часть комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь", который утвержден правительством России в 2019 году.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
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В результате реализации инвестиционных проектов "Норникеля" предполагается расширение налоговой базы бюджета региона, улучшение экологической обстановки, развитие промышленного потенциала края, повышение производительности труда и рост экономики.

Ради достижения этих целей правительство края продолжает стимулировать инвестиционную деятельность в регионе. В первую очередь речь идет о мерах поддержки в области налоговых льгот и совершенствования местного законодательства.

"Норникель" планирует реализовать в Красноярском крае социальные и инфраструктурные проекты, которые будут способствовать его социально-экономическому развитию. В приоритете - социо-культурное, образовательное и научные направления, а также поддержка развития малого, среднего предпринимательства, инновационной деятельности, сообщает пресс-служба "Норникеля".

До конца 2028 года компания готова инвестировать в вышеназванные проекты более 7 млрд рублей.

Прямая речь

Александр Усс, губернатор Красноярского края:

- Край и компания заинтересованы в конструктивном диалоге и предметном сотрудничестве. Этот проект, именуемый "Южным кластером", в том числе направлен и на решение стратегических задач, поставленных президентом страны, в части развития Северного морского пути и увеличения грузопотока по нему до 80 млн тонн. Подписанное соглашение закрепляет прежние намерения. Компания подтверждает интерес к реализации инвестиционных проектов на территории Красноярья. В свою очередь правительство края продолжит создавать благоприятный инвестклимат, разрабатывать предложения по господдержке промышленной деятельности, совершенствовать законодательство в этой сфере.

Комментарий

Владимир Потанин, президент ПАО "ГМК "Норильский никель":

- Решение масштабных задач в таком большом и стратегически важном для России регионе, как Красноярский край, невозможно представить без взаимодействия государства и крупного частного бизнеса. Настоящее соглашение - это очередной последовательный шаг в развитии государственно-частного партнерства. И мы рады, что краевые власти делают этот шаг в сторону ответственных инвесторов. Все наши проекты в Красноярском крае направлены на долгосрочный рост и устойчивое развитие региона. Мы видим поддержку региональных властей в создании благоприятного климата для инвесторов и готовы инвестировать в масштабные проекты в интересах всего Красноярского края.

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