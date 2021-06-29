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29.06.2021 12:34
Рубрика: Власть

Ходатайства правительства помогут тысячам новосибирских дольщиков

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Правительство Новосибирской области планирует завершить работы на 40 долгостроях с применением механизма публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (ППК "Фонд"). Это позволит решить проблемы почти 4,5 тысячи обманутых дольщиков.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

По словам заместителя министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, подготовительная работа для взаимодействия с ППК "Фонд" велась два года. В апреле 2021 года в ходе визита главы компании Константина Тимофеева была достигнута договоренность о включении максимального количества долгостроев в список объектов, проблемы которых будут решаться с помощью ППК "Фонд". В большинстве случаев речь идет о достройке домов, в некоторых ситуациях - о выкупе долей у граждан.

Фото: Татьяна Кравченко
Правительство ходатайствует о завершении еще 4 новосибирских долгостроев

- Сегодня специалистами регионального минстроя совместно с прокуратурой Новосибирской области и региональным фондом защиты прав дольщиков оперативно подготовлены ходатайства еще на 28 долгостроев региона, одновременно сформированы пакеты документов на каждый дом, соответствующие требованиям публично-правовой компании. После проведения всех необходимых процедур и прохождения Наблюдательного совета ППК "Фонд" будут решены проблемы 2074 дольщиков. По планам, проблемы данных долгостроев должны быть решены до 2024 года, - отметил заместитель главы минстроя.

В список дополнительных 28 домов, на которые подготовлены ходатайства правительства области, вошли долгострои в Новосибирске, а также в селе Верх-Тула Новосибирского района, рабочем поселке Краснообск, городе Бердске и Речкуновской зоне отдыха. В их числе, например, две очереди дома по улице Дуси Ковальчук, три дома по улице Зорге, четыре - по улице Большой.

Как отметили в пресс-службе правительства Новосибирской области, в регионе действуют и другие меры восстановления прав дольщиков - масштабные инвестиционные проекты, субсидии на техническое присоединение инженерных сетей, благоустройство территории и установку лифтов.

Справка "РГ"

К настоящему времени Наблюдательный совет ППК "Фонд" одобрил 10 объектов в Новосибирской области. В их числе три дома микрорайона "Закаменский", два - по улице Вилюйской, дом по улице Печатников, два дома микрорайона "Новомарусино", а также долгострои в городе Обь и рабочем поселке Краснообск. Дольщики этих домов уже начали получить компенсации, на некоторых из них в ближайшее время начнутся строительные работы. Два дома по улице Приморской и Дуси Ковальчук находятся на рассмотрении в ППК "Фонд".

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