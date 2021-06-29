Названы города с самыми бережливыми жителями

Социологи выяснили, жители каких городов регулярно откладывают деньги и имеют финансовые накопления. Согласно исследованию, самые бережливые россияне проживают в Красноярске, Томске и Самаре.

- Опрос проводился в 24 городах РФ по методу личных и телефонных интервью. Общая выборка составила 2880 респондентов в возрасте от 19 до 81 года, - сообщает независимое исследовательское агентство Zoom market.

Как выяснилось, денежные сбережения имеют 42 процента россиян. Однако регулярно откладывать деньги получается лишь у 23 процентов опрошенных. Большинство жителей нашей страны хранят накопления на банковских вкладах, треть из них - в иностранной валюте. В драгоценные металлы и ювелирные изделия вкладывается только 1 процент опрошенных.

А вот Москва, Махачкала и Казань находятся в самом хвосте рейтинга бережливых городов. Проживающие там россияне предпочитают не копить деньги, а тратить.