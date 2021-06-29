Новосибирск получил по нацпроекту 40 автобусов

На городские маршруты №№23 и 45 в Новосибирске выйдут 40 низкопольных автобусов марки "НЕФАЗ". Транспорт поступил в ПАТП-4 по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" (БКД). Автобусы работают на компримированном пригородном газе.

Как отметил министр транспорта и дорожного строительства региона Анатолий Костылевский, правительство региона ведет системную работу по развитию общественного транспорта.

- На днях правительством области принята долгосрочная программа развития региональной транспортной инфраструктуры. По поручению губернатора Андрея Травникова на текущий ремонт и содержание дорожной сети Новосибирска направлено 278 миллионов рублей. Полученные автобусы - это из числа проектов, реализуемых в рамках нацпроекта БКД, - сообщил Анатолий Костылевский.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Вячеслав Невежин пояснил, что областным министерством и мэрией Новосибирска в 2020 году была подготовлена заявка на участие Новосибирской агломерации в 2021 году в нацпроекте, которым предусмотрено обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в 20 крупнейших городских агломерациях. В результате Минтранс РФ и ФАУ "РОСДОРНИИ" включили Новосибирскую область в перечень агломераций-победителей.

В рамках нацпроекта перевозчиком - МКП "ПАТП-4" - приобретены 40 низкопольных автобусов марки "НЕФАЗ" городского типа. Стоимость контракта составила 395,6 миллиона рублей с лизинговыми платежами в течение пяти лет. Государственной транспортной лизинговой компанией перевозчику предоставлена скидка размере 60 процентов от стоимости автобусов. Как пояснили в пресс-службе областного правительства, указанная скидка будет компенсирована лизингодателю Минтрансом РФ в рамках нацпроекта "БКД" в виде субсидии из федерального бюджета.

Законом Новосибирской области об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрена субсидия городскому бюджету для софинансирования расходных обязательств мэрии Новосибирска в размере 80 процентов стоимости подвижного состава.

Благодаря новым автобусам будет увеличено число рейсов на городских маршрутах и заменен существующий устаревший парк.