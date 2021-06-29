В Новосибирске ускорили реконструкцию улицы Большой

Новости

Силуанов рассказал о росте расходов на национальную экономику в пандемию 12:17
Умерла легенда пакистанского кино Бегум Курнид Шахид 12:16
Представительница МакSим ответила на слухи о проблемах певицы с печенью 12:11
В Крыму провели учебную проверку ПВО на фоне маневров НАТО Sea Breeze 12:00
Медведев призвал объединить усилия РФ и стран АСЕАН в вакцинации от COVID 11:56
Стартовали съемки "Аквамена 2" с Джейсоном Момоа и Эмбер Херд 11:55
Кабмин выделил почти 18 млрд рублей на лекарства для тяжелобольных детей 11:54
Решение о штрафе TikTok на 2,6 млн рублей признано законным 11:53
В ХМАО заметили маралов, которые не водятся в регионе 11:53
Оперштаб: в Москве выявлено 6 209 новых случаев COVID-19 11:48
Умер актер Угуртан Сайинер 11:44
Видео: В Тюмени пенсионер едва не утонул в луже во дворе дома 11:32
Бастрыкин поставил на контроль проверку об угрозах модельеру Зайцеву 11:25
Фото: начались съемки четвертого "Джона Уика" 11:22
На Урал вслед за аномальной жарой пришел смог 11:22
Банк России выпустит памятные монеты с медвежонком Умкой 11:14
Необычная конструкция новой китайской подлодки удивила экспертов 11:11
В "Векторе" оценили сообщения о новом способе заражения коронавирусом 11:07
Премьеру "Дюны" в России перенесли 10:59
Тюменским компаниям рекомендовали воздержаться от командировок 10:55
В аэропорту Магадана при вылете самолета скончался пассажир 10:54
В Подмосковье полностью восстановили электроснабжение после ливня 10:52
На Дальнем Востоке и в Арктике запустили инвестиционный акселератор 10:40
В США умерла советская актриса Екатерина Крупенникова 10:40
Клишас: За поддельный QR-код можно получить два года тюрьмы 10:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
Что поможет сэкономить на коммунальных платежах без льгот
Что поможет сэкономить на коммунальных платежах без льгот
29.06.2021 11:20
Рубрика: Власть

В Новосибирске ускорили реконструкцию улицы Большой

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Реконструкцию почти километрового участка улицы Большой в Новосибирске решено завершить на год раньше. Об этом стало известно в ходе выездного совещания на объекте, которое провел мэр Анатолий Локоть.
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Согласно контракту участок должен быть сдан в эксплуатацию в 2022 году. Новый срок окончания работ - октябрь 2021-го.

Фото: Татьяна Кравченко
Где в Новосибирске можно поставить прививку от коронавируса

- Несколько недель назад мы провели совещание под руководством областного прокурора, на котором было принято решение ускорить работы и вместо плановых двух лет отремонтировать этот участок за год. Такая задача поставлена. Работы дальше будут вестись с нарастающей интенсивностью, - заявил мэр Анатолий Локоть.

По его словам, необходимость ускорения реконструкции вызвана важностью этой транспортной артерии. Она обеспечивает связь со значительной частью Ленинского района, включая растущий жилмассив Дивногорский.

Подрядчиком в проекте выступает компания "Новосибирскавтодор". Здесь подтвердили перенос сроков окончания работ, который стал возможен благодаря изменению графика их финансирования.

- На данный момент мы уже подстроили наши графики, чтобы закончить все физические работы ориентировочно до 15 октября 2021 года, - сказал управляющий строительными проектами "Новосибирскавтодора" Сердар Бабаджанов.

По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, реконструкция улиц Большой и 2-й Станционной ведется с 2019 года по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Она разбита на несколько этапов. Третий этап, который начался в прошлом году, включает в себя участок протяженностью 930 метров от дома №582/1 на улице Большой до Колыванского кольца. Общая стоимость третьего этапа составляет 238 миллиона рублей.

Проект включает перенос сетей электроснабжения, водопровода и канализации, реконструкцию дорожной одежды, уширение проезжей части и устройство ливневой канализации. Кроме того, предусмотрено обустройство тротуаров и газонов, наружного освещения.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Новосибирск. Городские приоритеты

Главное сегодня

В ВОЗ объяснили, почему не стоит полагаться на антитела перед вакцинацией
Силуанов назвал главные вызовы для российской экономики
В "Векторе" оценили сообщения о новом способе заражения коронавирусом
В Крыму провели учебную проверку ПВО на фоне маневров НАТО Sea Breeze
В Подмосковье полностью восстановили электроснабжение после ливня
Путин опубликовал статью о 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны
Шойгу: Мир стремительно погружается в новое противостояние