В Новосибирске ускорили реконструкцию улицы Большой

Реконструкцию почти километрового участка улицы Большой в Новосибирске решено завершить на год раньше. Об этом стало известно в ходе выездного совещания на объекте, которое провел мэр Анатолий Локоть.

Согласно контракту участок должен быть сдан в эксплуатацию в 2022 году. Новый срок окончания работ - октябрь 2021-го.

- Несколько недель назад мы провели совещание под руководством областного прокурора, на котором было принято решение ускорить работы и вместо плановых двух лет отремонтировать этот участок за год. Такая задача поставлена. Работы дальше будут вестись с нарастающей интенсивностью, - заявил мэр Анатолий Локоть.

По его словам, необходимость ускорения реконструкции вызвана важностью этой транспортной артерии. Она обеспечивает связь со значительной частью Ленинского района, включая растущий жилмассив Дивногорский.

Подрядчиком в проекте выступает компания "Новосибирскавтодор". Здесь подтвердили перенос сроков окончания работ, который стал возможен благодаря изменению графика их финансирования.

- На данный момент мы уже подстроили наши графики, чтобы закончить все физические работы ориентировочно до 15 октября 2021 года, - сказал управляющий строительными проектами "Новосибирскавтодора" Сердар Бабаджанов.

По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, реконструкция улиц Большой и 2-й Станционной ведется с 2019 года по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Она разбита на несколько этапов. Третий этап, который начался в прошлом году, включает в себя участок протяженностью 930 метров от дома №582/1 на улице Большой до Колыванского кольца. Общая стоимость третьего этапа составляет 238 миллиона рублей.

Проект включает перенос сетей электроснабжения, водопровода и канализации, реконструкцию дорожной одежды, уширение проезжей части и устройство ливневой канализации. Кроме того, предусмотрено обустройство тротуаров и газонов, наружного освещения.