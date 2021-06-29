В Томске создали реактор для получения биоразлагаемого пластика

Томские ученые разработали опытный образец реактора для непрерывного синтеза мономеров - исходного сырья для биоразлагаемых пластиков.

Уникальная установка позволяет синтезировать сырье высокого качества быстро и экономично.

- Сделать процесс синтеза непрерывным разработчикам удалось за счет того, что все основные превращения в реакторе происходят в газовой фазе, когда основные реагенты находятся в газообразном состоянии, - сообщается на сайте Томского политехнического университета. - Непрерывный синтез упрощает и в разы удешевляет весь процесс создания пластиков.

В настоящее время исследователи нарабатывают образцы и расширяют ассортимент мономеров. Ученые ведут переговоры с крупными российскими производителями пластика для возможного внедрения технологии на производстве.