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29.06.2021 19:18
Рубрика: Происшествия

В Туве возбудили дело о заражении детей COVID-19 в лагере

Текст: Мария Волкова

По факту массового заражения COVID-19 отдыхавших в лагере "Байлак" детей возбуждено уголовное дело. Анализы подтвердили коронавирусную инфекцию у нескольких десятков детей и взрослых.

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
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Как сообщает СК по Республике Тыва, с 10 по 22 июня этого года в оздоровительном лагере находились 162 ребенка и 33 работника. 22 июня к педиатру "Байлака" обратился один из мальчиков с жалобой на сыпь. Врач поставил диагноз "аллергический дерматит", направил ребенка в местную больницу, где у него по результатам анализов был выявлен коронавирус.

Спустя два дня инфекция была выявлена у 68 детей и девяти сотрудников лагеря. В этот же день всех заболевших госпитализировали.

Позже выяснилось, что с 11 июня к педиатру обратились 35 детей с жалобами на кашель, боли в горле, головную боль и насморк. Однако медик не принял мер по их изоляции, не известил родителей, минздрав республики и местное управление Роспотребнадзора. Также были выявлены факты пребывания в лагере посторонних лиц и выхода детей за пределы лагеря, что запрещено санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Следователи провели осмотр в министерстве труда и социальной политики Тувы, а также республиканском минздраве, изъяли документы, среди которых - личные дела детей и работников лагеря, их медицинские справки о состоянии здоровья. Устанавливаются обстоятельства выдачи справок, расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Общество Здоровье Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Тыва Пандемия коронавируса COVID-19

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