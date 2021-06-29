"Вектор" разработает назальную вакцину от COVID-19 в виде капель

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" разрабатывает назальную вакцину от коронавируса на базе уже используемой "ЭпиВакКороны".

Как сообщает KP.Ru, это новая форма ранее разработанного препарата для инъекций. Если идея новосибирских вирусологов окажется продуктивной, в следующем году уже могут начаться испытания назальной вакцины на добровольцах.

По словам заместителя генерального директора "Вектора" Татьяны Непомнящих, у назальной вакцины есть преимущество - она формирует иммунитет непосредственно на слизистых оболочках, через которые вирус проникает в организм. Защита на слизистых будет эффективнее препятствовать инфекции.