Видео: В Иркутске поклонника GTA задержали в ходе погони

Полицейские Иркутской области задержали нетрезвого водителя после долгого преследования и многократного нарушения лихачем правил дорожного движения.

Как сообщили в региональном главке МВД, подозрительный ВАЗ-2104 правоохранители заметили ночью недалеко от Шелехова: автомобиль двигался в сторону Иркутска с включенными аварийными огнями. Водитель проигнорировал требование остановиться и увеличил скорость. Во время погони по федеральной трассе Р258 "Байкал", нарушитель не раз выезжал на встречную полосу, покидал основную дорогу, создавал аварийные ситуации.

Въехав в столицу региона, водитель направил авто к центру города. К этому моменту в преследовании принимали участие уже несколько патрульных машин. Гонщик на отечественном авто еще несколько раз нарушил правила, двигаясь наперерез потоку транспорта по улицам с односторонним движением.

Свернув в один из дворов, машина повредила металлическое ограждение, скатилась с возвышенности и ударилась в забор. Двое мужчин, выбравшихся из салона, намеревались убежать от полиции, но попытка оказалась тщетной.

Нетрезвый 26-летний гонщик без водительских прав отказался от медицинского освидетельствования и признался стражам порядка, что погоня напомнила ему любимую компьютерную игру.

Составлены административные материалы о множестве нарушений ПДД, уточнили в МВД.