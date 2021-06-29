В КЧР из-за разлива реки закрыто движение на дороге Черкесск-Домбай

В Карачаево-Черкесии из-за сильных ливней с градом из берегов вышла река Кубыш. В результате оказалась затоплена территория и автодорога Черкесск-Домбай около аула Кумыш.

Как сообщает пресс-служба МЧС республики, движение автомобилей на данном участке федеральной автодороги временно перекрыто. Автомобили направлены в объезд через поселок Хумара. На месте ЧП работают четыре единицы техники и пять сотрудников. Сотрудники полиции регулируют движение.

Кроме того, на третьем километре автодороги Усть-Джегута - Кисловодск произошел сход грязевого потока и движение всех видов транспорта было перекрыто до окончания расчистки дорожного полотна.

Республиканское управление МЧС распространило штормовое предупреждение, что с 29 по 30 июня регионе ожидается сильный дождь, в сочетании с грозой, градом, и шквалом до 20-25 метров в секунду. На реках возможен подъем уровней воды с достижением неблагоприятных отметок, а в горах - сход селей малого объема.

Главой КЧР Рашидом Темрезовым проведено внеочередное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. На всей территории республики введен режим функционирования повышенной готовности.