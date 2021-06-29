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29.06.2021 10:57
Рубрика: Происшествия

Калининградку задержали за продажу несуществующих масок на 54 млн рублей

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

В Калининграде полиция и ФСБ задержали при попытке скрыться за границей 29-летнюю женщину, подозреваемую в многомиллионном мошенничестве с оптовой продажей медицинских перчаток и масок.

Фото: Getty Images
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Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, женщина зарегистрировала ИП в разгар пандемии COVID-19 в 2020 году и начала размещать в интернете объявления о продаже оптовых партий медицинских перчаток и масок, пользовавшихся тогда огромным спросом.

По данным полиции, она заключала с юрлицами и предпринимателями договоры на поставку товара, но обязательства оставались не выполненными. Заказчикам давались стандартные объяснения: проблемы с поставщиками, закрытые из-за карантина границы и тому подобное.

Для правдоподобности женщина на специально созданном интернет-сайте размещала фальшивые сведения о передвижении заказанного товара и даже выдавала трек-коды, по которым клиенты отслеживали свой несуществующий груз.

По предварительным данным, от действий предприимчивой калининградки пострадали не только ее земляки, но и предприниматели из Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Общая сумма ущерба - более 54 миллионов рублей.

Женщина пыталась скрыться из страны, но ее задержали сотрудники регионального Пограничного управления ФСБ России при попытке пересечь государственную границу с Польшей. По ходатайству следствия ее заключили под стражу.

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Против злоумышленницы возбуждены четыре уголовных дела по статье "Мошенничество". При обысках оперативники изъяли 11 мобильных телефонов, 24 банковские карты, ноутбук, валюту, а также паспорт с поддельным штампом о регистрации в Калининградской области, с помощью которого она зарегистрировалась в качестве ИП.

Расследование продолжается, следствие устанавливает всех потерпевших и просит пострадавших от этой схемы граждан обращаться в УЭБиПК УМВД России по Калининградской области по телефонам: +7 (4012) 551-494, +7 (911) 492-91-11. Конфиденциальность гарантируется.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область РГ-Видео

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