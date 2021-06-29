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29.06.2021 22:00
Рубрика: Власть

Кто равнее

КС РФ начал рассмотрение "дела о правах адвокатов"
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 141(8492)
Конституционный суд РФ начал рассмотрение жалобы, которое участники процесса уже назвали "делом о правах адвокатов". Под сомнение поставлена норма ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", которая, по мнению адвоката Рамиля Идиятдинова, нарушает конституционный принцип равенства перед законом и судом.

Положения статьи 34 указанного закона позволяют производить досмотр вещей и одежды лиц, которых подозревают в попытке проноса запрещенных предметов, веществ и продуктов питания на территорию мест содержания под стражей. Иммунитетом к досмотру обладают только сотрудники правоохранительной системы, в производстве которых находятся уголовные дела подозреваемых и обвиняемых, притом что адвокаты наравне с ними являются участниками судебного процесса.

Фото: iStock
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Рамиля Идиятдинова досмотрели дважды - сначала с помощью средств технического контроля, затем - по подозрению инспектора, который заметил в кармане адвоката предмет, похожий на мобильный телефон. Идиятдинов потребовал составления протокола досмотра, однако, поскольку подозрения не подтвердились, ему было отказано сначала администрацией СИЗО-3 по Республике Татарстан, а затем и судами.

Выступая на публичных слушаниях по данному делу в КС, представитель адвоката Александр Передрук подчеркнул, что главные вопросы, которые заявитель хотел бы поставить перед судом, - это вопрос равенства процессуальных оппонентов, а также вопрос обеспечения конституционного права граждан на судебную защиту, которая обеспечивается в том числе через сохранение адвокатской тайны.

- Если ты государев человек, мы тебе заранее доверяем, а если независимый консультант, то заранее подозреваем, - может ли этот принцип быть положен в основу правовых отношений? - задал судьям риторический вопрос и представитель Федеральной адвокатской палаты Сергей Голубок.

Мнения по поводу оспоренной нормы представителей органов власти, принявших и подписавших оспоренный нормативный акт, разделились. Так, полпред Совета Федерации в КС Андрей Клишас сравнил досмотр на входе в следственный изолятор с досмотром в аэропорту: обязаны пройти все в целях обеспечения безопасности. Он полагает, что досмотр в данном случае носит профилактический характер, подпадает под разрешение ограничивать права граждан в конституционно-значимых целях, которое дает статья 55 Основного Закона страны.

Полномочный представитель президента в Конституционном суде Александр Коновалов в свою очередь отметил, что злоупотребления - это проблема не нормы, а злоупотреблений правом, которые "должны выявляться, пресекаться и наказываться".

Однако советник министра юстиции РФ Денис Новак обратил внимание суда на то, что статья 15 УПК РФ не содержит указания на различия между сторонами уголовного процесса, поэтому разницу в их положении - одних досматривают, а других нет -объяснить нельзя.

Дата оглашения решения КС будет объявлена позже.

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