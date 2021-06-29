КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала

Новости

Франк де Бур уволен из сборной Нидерландов 18:11
Михайлов и Великая рекомендованы в качестве знаменосцев сборной России 18:07
МИД РФ: Военно-политическая обстановка в Европе деградирует 17:54
Яя Туре рассказал, на что будет тратить зарплату в "Ахмате" 17:47
Астраханским чиновникам дали две недели на прививку от COVID-19 17:43
Иван Жданов заочно арестован по делу о неисполнении решения суда 17:40
На продвижение отечественного кино выделят 500 миллионов рублей 17:37
Владимир Путин встретится с Олимпийской сборной России 17:23
Видео: В Индонезии затонуло пассажирское судно 17:22
В Петербурге задержали торговца поддельными справками о ПЦР-тесте 17:16
Около 40% взрослого населения ЕС полностью привились от COVID-19 17:13
Голикова: Россия находится в неблагоприятной эпидситуации 17:12
Генпрокуратура признала нежелательной на территории России НПО из Чехии 17:10
Минздрав РФ направит в регионы рекомендации по вакцинации граждан 17:00
Собянин констатировал рост смертности от коронавируса 17:00
В Москве запись на вакцинацию от коронавируса выросла в 15 раз 16:58
Попова сообщила о подготовке требований о строгом соблюдении санитарных правил 16:55
ЦБ подтвердил намерение обязать банки отвечать на жалобы клиентов 16:54
Попова: В РФ выявлен случай заражения штаммом коронавируса "Дельта плюс" 16:48
Кабмин выделит 8,5 млрд рублей на оплату отпусков медиков и соцработников 16:45
У сериала "Благие знамения" будет второй сезон 16:45
В России от COVID первым компонентом вакцинировано более 23 млн человек 16:38
Мишустин призвал россиян пройти вакцинацию от коронавируса 16:37
Мантуров: В оборот введено 36,7 миллиона комплектов вакцин от COVID 16:32
Собянин заявил о чрезвычайно высокой госпитализации в ковидные стационары 16:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
Что поможет сэкономить на коммунальных платежах без льгот
Что поможет сэкономить на коммунальных платежах без льгот
29.06.2021 18:02
Рубрика: Экономика

Маткапитал шаху

КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Конституционный суд РФ признал за мужчинами, дети которых рождены от суррогатных матерей, право на материнский капитал. Однако на российских звезд, которые воспользовались подобными медтехнологиями, решение не распространяется. Судьи поставили твердое условие - у детей должна быть полноценная семья.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Проверку положений ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" провели по запросу Конаковского городского суда Тверской области, который рассматривает иск гражданина к территориальному органу Пенсионного фонда РФ. В целях соблюдения законодательства имя истца не разглашается, поэтому назовем его Иван Иванов.

Фото: iStock
В России вводятся новые выплаты на детей

Ранее этот же суд признал за Ивановым право отцовства на двух дочерей от суррогатной матери. Но когда семья захотела получить сертификат на маткапитал, ПФР отказал. Супруге Иванова (они поженились сразу после рождения детей, и женщина удочерила малышек) - на том основании, что закон не предусматривает выплаты в случае усыновления пасынков или падчериц, а отцу - потому что его ситуация не прописана в законе.

По мнению Иванова, оспариваемая норма ставит мужчин - отцов двух и более детей, рожденных суррогатной матерью, в неравное положение по сравнению как с мужчинами, которые являются единственными усыновителями детей и наделены указанным правом, так и с женщинами-матерями, имеющими право на получение маткапитала независимо от того, зарегистрирован ли какой-либо мужчина в качестве отца их ребенка. КС с этой позицией согласился, хотя и с существенными оговорками.

В свою очередь, первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова полагает, что данная мера поддержки связана с ролью женщины в обществе и рисками, которые влекут за собой беременность и роды. С другой стороны, полпред президента РФ в КС Александр Коновалов отметил, что если закон позволяет использовать материнский капитал на нужды ребенка, то его права должны быть соблюдены независимо от того, каким способом он появился на свет.

Принимая решение, судьи КС отметили, что государственная поддержка в виде выплаты материнского капитала "направлена прежде всего на стимулирование рождаемости детей в семье, а также на создание условий для их достойного семейного воспитания и тем самым призвана содействовать укреплению семьи как конституционно защищаемой ценности".

Фото: iStock
Иностранцам предлагают запретить услуги суррогатных матерей

КС признал, что изученная ситуация не соответствует ряду положений Конституции, в том числе не обеспечивает господдержку семьи, материнства, отцовства и детства, гарантированную статьей 7, и нарушает конституционный принцип равенства перед законом и судом (статья 19). Однако его решение закрепляет право на маткапитал только за мужчиной, "который в установленном порядке признан в качестве единственного родителя отцом детей, рожденных для него суррогатной матерью, а впоследствии вступил в брак и воспитывает своих детей в семье совместно с усыновившей (удочерившей) их супругой".

КС поручил внести необходимые изменения в действующее законодательство, а Конаковский горсуд получил четкое указание о том, как должно быть решено дело о праве семьи Ивановых на маткапитал.

В регионах Экономика Пенсии и пособия Судебная власть Конституционный суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Материнский капитал

Главное сегодня

Голикова предупредила о риске заражения переболевших новыми штаммами
Обращения граждан к президенту: опыт работы ОНФ
Песков: Новые ограничения по COVID-19 на федеральном уровне не готовятся
В Крыму провели учебную проверку ПВО на фоне маневров НАТО Sea Breeze
В Подмосковье обновили ограничения из-за коронавируса
Россиянам объяснили, в каких случаях можно уйти в отпуск на год
Плату за отопление рассчитают с учетом показаний квартирных счетчиков