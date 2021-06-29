КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала

Конституционный суд РФ признал за мужчинами, дети которых рождены от суррогатных матерей, право на материнский капитал. Однако на российских звезд, которые воспользовались подобными медтехнологиями, решение не распространяется. Судьи поставили твердое условие - у детей должна быть полноценная семья.

Проверку положений ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" провели по запросу Конаковского городского суда Тверской области, который рассматривает иск гражданина к территориальному органу Пенсионного фонда РФ. В целях соблюдения законодательства имя истца не разглашается, поэтому назовем его Иван Иванов.

Ранее этот же суд признал за Ивановым право отцовства на двух дочерей от суррогатной матери. Но когда семья захотела получить сертификат на маткапитал, ПФР отказал. Супруге Иванова (они поженились сразу после рождения детей, и женщина удочерила малышек) - на том основании, что закон не предусматривает выплаты в случае усыновления пасынков или падчериц, а отцу - потому что его ситуация не прописана в законе.

По мнению Иванова, оспариваемая норма ставит мужчин - отцов двух и более детей, рожденных суррогатной матерью, в неравное положение по сравнению как с мужчинами, которые являются единственными усыновителями детей и наделены указанным правом, так и с женщинами-матерями, имеющими право на получение маткапитала независимо от того, зарегистрирован ли какой-либо мужчина в качестве отца их ребенка. КС с этой позицией согласился, хотя и с существенными оговорками.

В свою очередь, первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова полагает, что данная мера поддержки связана с ролью женщины в обществе и рисками, которые влекут за собой беременность и роды. С другой стороны, полпред президента РФ в КС Александр Коновалов отметил, что если закон позволяет использовать материнский капитал на нужды ребенка, то его права должны быть соблюдены независимо от того, каким способом он появился на свет.

Принимая решение, судьи КС отметили, что государственная поддержка в виде выплаты материнского капитала "направлена прежде всего на стимулирование рождаемости детей в семье, а также на создание условий для их достойного семейного воспитания и тем самым призвана содействовать укреплению семьи как конституционно защищаемой ценности".

КС признал, что изученная ситуация не соответствует ряду положений Конституции, в том числе не обеспечивает господдержку семьи, материнства, отцовства и детства, гарантированную статьей 7, и нарушает конституционный принцип равенства перед законом и судом (статья 19). Однако его решение закрепляет право на маткапитал только за мужчиной, "который в установленном порядке признан в качестве единственного родителя отцом детей, рожденных для него суррогатной матерью, а впоследствии вступил в брак и воспитывает своих детей в семье совместно с усыновившей (удочерившей) их супругой".

КС поручил внести необходимые изменения в действующее законодательство, а Конаковский горсуд получил четкое указание о том, как должно быть решено дело о праве семьи Ивановых на маткапитал.