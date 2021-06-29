Лучшим вологодским выпускникам вручили денежные сертификаты

На вологодчине вручили денежные сертификаты выпускникам школ - победителям и призерам международных предметных олимпиад и заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Высокие результаты по международным предметным олимпиадам показали два ученика Вологодского многопрофильного лицея. Победу в 55-й международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии одержал Алексей Шарыгин. Он также стал и победителем заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Молодой человек получил 250 тысяч рублей. А губернаторскую премию в 150 тысяч вручили Константину Угрюмову. Всего же выпускники из Вологодской области завоевали 18 призовых мест, в том числе пять человек стали победителями по физике, химии, истории и немецкому языку. Еще 13 школьников - призерами по другим предметам.