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29.06.2021 20:52
Рубрика: Общество

Доход от знаний

Лучшим вологодским выпускникам вручили денежные сертификаты
Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 141(8492)
На вологодчине вручили денежные сертификаты выпускникам школ - победителям и призерам международных предметных олимпиад и заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Фото: Вологодское объединение поисковиков
Вологодские поисковики нашли родных пропавшего без вести фронтовика

Высокие результаты по международным предметным олимпиадам показали два ученика Вологодского многопрофильного лицея. Победу в 55-й международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии одержал Алексей Шарыгин. Он также стал и победителем заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Молодой человек получил 250 тысяч рублей. А губернаторскую премию в 150 тысяч вручили Константину Угрюмову. Всего же выпускники из Вологодской области завоевали 18 призовых мест, в том числе пять человек стали победителями по физике, химии, истории и немецкому языку. Еще 13 школьников - призерами по другим предметам.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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