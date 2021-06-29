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29.06.2021 13:11

Поступление будет дистанционным

Стало известно, как пройдет приемная кампания в СПбГАСУ
Текст: Иван Зароков (Санкт-Петербург)
Приемная кампания в вузы второй год подряд проводится в условиях коронавирусных ограничений. К чему готовиться абитуриентам и их родителям, рассказала "РГ" проректор по учебной работе Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Светлана Головина.
Фото: Пресс-служба СПбГАСУ Фото: Пресс-служба СПбГАСУ
Фото: Пресс-служба СПбГАСУ

Светлана Геннадьевна, каковы особенности поступления в нынешнем году?

Фото: Пресс-служба СПбГАСУ
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Светлана Головина: Приемная кампания 2021 года пройдет полностью в дистанционном формате. Абитуриенты могут подать документы через личный кабинет, через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" от Госуслуг или по почте. Положительный опыт дистанционного формата приема документов и сдачи вступительных испытаний нами уже был получен в прошлом году.

В этом году возможности для абитуриентов значительно расширены. Поступающие смогут выбрать для поступления десять направлений подготовки (специальностей). В число экзаменов внесены предметы по выбору абитуриента. Это означает, что больше талантливых ребят смогут подавать свои документы на более широкий круг направлений подготовки в СПбГАСУ.

А как узнать, получилось ли поступить?

Светлана Головина: В этом году в конкурсных списках не могут быть указаны личные данные абитуриентов. Поступающие смогут найти себя по номеру СНИЛСа или личному идентификационному коду. Идентификационный код присваивается при подаче документов в вуз в случае отсутствия у поступающего СНИЛС.

Фото: Пресс-служба СПбГАСУ
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Конкурсные списки абитуриентов будут обновляться на сайте университета ежедневно не менее пяти раз в день.

В условиях ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией в регионе, мы стремимся сделать процедуру поступления в вуз максимально удобной для абитуриентов. Информация постоянно будет обновляться на сайте, будут работать многоканальные телефоны.

В этом году число бюджетных мест в СПбГАСУ увеличилось или уменьшилось?

Светлана Головина: Увеличилось. В этом году мы готовы принять на бюджет 1742 абитуриента, что на восемь процентов выше, чем в прошлом году - 1615 мест.

По вашим оценкам, на каких специальностях будет самый высокий конкурс?

Светлана Головина: В прошлом году был высокий средний балл для желающих поступить на направление "Архитектура", он составил 88,3. Большой популярностью пользовались и другие направления архитектурного факультета. Полагаю, что в этом году общие тенденции не изменятся. Мы ожидаем значительный приток иногородних абитуриентов.

Фото: Пресс-служба СПбГАСУ
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По ряду специальностей в СПбГАСУ проводятся творческие испытания. Уже известно, в каком формате они будут проходить в этом году?

Светлана Головина: Творческие испытания проводятся при поступлении на ряд направлений подготовки архитектурного факультета. Так, от абитуриентов требуется представить рисунок фрагмента интерьера и объемную архитектурную композицию. Как и в прошлом году, эти экзамены пройдут в дистанционном формате.

В рамках подготовки к проведению творческих вступительных испытаний университетом приобретено дополнительное количество лицензий программного обеспечения, осуществлено тестирование оборудования. Перед экзаменами для абитуриентов пройдут консультации. Мы делаем все, чтобы и экзамен, и процедура оценивания работ были максимально прозрачными.

А что с иностранными абитуриентами? Как они будут поступать и учиться в условиях закрытых границ?

Светлана Головина: В рамках приемной кампании 2021 года есть и приятные новости для иностранных абитуриентов. В случае отсутствия ЕГЭ граждане Республики Беларусь, поступающие на бакалавриат или специалитет, имеют право поступить в наш вуз, предоставив сертификат централизованного тестирования, полученного в 2021 или 2020 году. Результаты признаются в качестве вступительных испытаний.

Фото: Пресс-служба СПбГАСУ
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Иностранные абитуриенты смогут дистанционно подать документы для поступления и сдать вступительные испытания.

В помощь всем абитуриентам в СПбГАСУ действует многоканальная горячая линия по вопросам поступления.

После зачисления иностранные студенты, которые не смогут приехать в вуз из-за закрытых границ, будут иметь возможность обучаться дистанционно, то есть присутствовать на всех лекциях и участвовать в семинарах в формате видеоконференции.

Не секрет, что многие семьи в период коронавируса оказались в сложной финансовой ситуации. В связи с этим какова ценовая политика вуза? Изменилась ли стоимость обучения? Будут ли вводиться рассрочки для оплаты обучения?

Светлана Головина: Вуз ведет достаточно лояльную ценовую политику. Стоимость обучения устанавливается в соответствии с нормативными затратами на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования. Рассрочка может предоставляться тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации. Мы стараемся идти навстречу каждому студенту.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СПБГАСУ: строим будущее вместе

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