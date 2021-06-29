Театр "Зазеркалье" представил новый мюзикл

В Петербурге премьера мюзикла "Гиперболоид инженера Гарина" по мотивам фантастического романа Алексея Толстого. Автор идеи и режиссер-постановщик - художественный руководитель Детского музыкального театра "Зазеркалье" Александр Петров. Музыку написал композитор Сергей Плешак.

Инженер Гарин с помощью научного изобретения своего учителя, ученого Манцева, вознамерился единолично захватить власть над миром. Изобретатель гиперболоида Манцев мечтал использовать свое открытие на благо человечества, Гарин же одержим идеей мирового господства, становится диктатором, совершает преступления.

"РГ" побеседовала с создателями мюзикла.

"Зазеркальная" тема

Выбор материала, честно говоря, удивил. В советское время эту книгу экранизировали, но взяться сегодня за написанное в 1927 году произведение об изобретении инженером аппарата да еще и в жанре мюзикла воплотить его на сцене!

Александр Петров: Почему же? На мой взгляд, этот материал давно "просился" на театральный язык и именно на жанр мюзикла. Там много стилевого разножанрового соединения: фантастика, приключения, детектив, любовь, авантюры, преследования, научная мысль и политические вещи. Все вместе, соединяясь, как пучок гиперболоида, дает ослепительный луч, обладающий огромной энергией.

Есть даже небольшая пародия: существование молодой советской республики в 1927 году и попытки НКВД стать на уровень международной разведки. Не всегда люди того времени могли тягаться с западными асами, но тем не менее, в этой истории одним из главных героев стал следователь Петроградского уголовного розыска Василий Шельга.

Харизматичные персонажи, динамика сюжета, смешение жанров детектива, фантастики и даже пародии открывают простор фантазии. А в магии гиперболических зеркал мы угадываем нашу "зазеркальную" тему…

Вы не стали переносить действие в наши дни?

Александр Петров: Ни в коем случае. У нас, как и в романе - 1927 год. Спустя почти век после выхода романа нам, сегодняшним, особенно понятен страх перед новыми технологиями, способными воздействовать на все человечество. В воздухе витают вопросы: откуда берутся новые вирусы и что за ними стоит, возможно ли управление сознанием человека с помощью внедренного в его мозг чипа, к чему ведут новые открытия - к прогрессу или деградации человечества?

На какой возраст рассчитан спектакль?

Александр Петров: Мне кажется, здесь каждый возьмет свой "слой пирога". Там много интересных историй, мотивов - погони, выстрелы, покушения. При этом присутствуют глубокие чувства - любви к Родине, настоящего патриотизма и любви между женщиной и мужчиной. Все это дает возможность зрителям каждого возраста найти интересную для себя линию. В этом нам очень помогает музыка Сергея Плешака. В спектакле много лейтмотивов, темы разных героев: Гарина, Роллинга, Зои Монроз, Маши… У нас есть новшество: персонаж романа Тарашкин, который руководил спортивным клубом, где и началась интрига, "превратился" в Тарашкину Машу, спортсменку в гребной команде. И у нее возникают отношения с Шельгой. В мюзикле, оперетте должна быть любовь!

Фото: Виктор Васильев /Театр "Зазеркалье"

Сергей Плешак: Мюзикл-детектив - это очень интересно

Как вы отреагировали на такое необычное предложение?

Сергей Плешак: В первую очередь, обрадовался. Потому что работать с Александром Васильевичем Петровым - счастье. Однажды я это испытал, и хотелось повторить. "Зазеркалье№ - театр высшей пробы, худрук ставит высокую планку, это предложение для меня - большая честь. Я полностью погружаюсь в работу, пишу душой, эмоциями - а в этом произведении их много. Мюзикл-детектив - это очень интересно. Помню, как смотрел "Джекилл & Хайд" в Театре музыкальной комедии. Сейчас я впервые писал музыку к такому жанру.

Для начала прочитал роман Толстого. А потом Ольга Погодина - Кузмина присылала мне либретто - частями. Александр Васильевич обычно просит композитора написать несколько пробных номеров, чтобы понять, подойдет ли его стиль. Я уже писал музыку к его спектаклю "Старик Хоттабыч". У меня большинство произведений написано для детей, сказок, а этот спектакль - совсем не детский.

Время в этих двух спектаклях - советское, сталинское. Как вы настраивались на этот лад?

Сергей Плешак: В это время был такой расцвет музыки! Творили Прокофьев, Шостакович, Стравинский, Дунаевский. И эпоха джаза началась. Режиссер просил в том числе джазовую музыку. И "массовую" песню. Думаю, что специалисты услышат в моем мюзикле и Шостаковича, и Стравинского, и Прокофьева. В мюзикле ведь возможно все, эклектика там - не недостаток. Эпоха создает определенные рамки, это и сложно, и в то же время упрощает работу композитора.

Чем была тяжела работа? Мне не пришлось принести режиссеру готовый от начала до конца материал: принимайте работу. Мы работали в постоянном контакте: я пишу номера - отправляю Александру Васильевичу. Он оценивает: "Да, подходит… Здесь надо переделать. А это - классно". Процесс длился бесконечно.

Зрители, пришедшие на мюзикл, всегда ждут хотя бы одного-двух хитов в нем.

Сергей Плешак: Это так. Мне кажется, хиты здесь есть, зрители оценят.

И на радость публике - живой оркестр.

Сергей Плешак: Большой оркестр в мюзикле впервые в моей композиторской практике. (Музыкальный руководитель и дирижер - Артур Ераносов). Не использован ни один электронный инструмент! Если фонограмма к спектаклю уже записана, ничего не изменить. Здесь же можно подправить сопровождение: немного ускорить или замедлить, уйти в какую-то другую сферу. Актеры - живые люди, у всех разные темпераменты, разное настроение.

Досье "РГ"

Сергей Плешак - автор большого количества произведений для детского музыкального театра, хоровой и инструментальной музыки. Доцент Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, лауреат Премии Правительства Санкт-Петербурга за композиторское мастерство. Сын композитора Виктора Плешака.

Автор либретто: Люблю эту книгу с детства

Либретто занималась писатель, драматург Ольга Погодина-Кузмина.

- С Александром Васильевичем Петровым я работала не впервые. По приглашению Музыкального театра Карелии он ставил в 2018 году оперу "Карельский пленник" по мотивам повести Паустовского "Судьба Шарля Лонсевиля", я писала либретто. Потом я написала пьесу по новеллам Бокаччо для его музыкально-поэтической композиции "Декамерон" в "Зазеркалье", в ней участвовали студенты его курса. А в 2019 году занялись постановкой "Гиперболоида инженера Гарина".

Когда началась пандемия, это произведение стало еще более актуальным, многие моменты перекликаются с сегодняшним днем: идея тотальной власти, контроля над обществом, идея всемирного переворота - у Толстого это происходит благодаря гиперболоиду, сверхновому оружию, а сегодня - благодаря вирусу, который можно назвать биологическим оружием. На мой взгляд, этот роман очень современный, ложится на нашу сегодняшнюю жизнь. Притом что режиссер не хотел его осовременивать, решал спектакль в духе 1920-1930- х годов - и по образу, и по музыкальной стилистике.

Очень плодотворной была работа с композитором Сергеем Плешаком. Я писала драматургическую композицию, тексты арий (кроме одной - Плешак сам написал стихи заключительной арии следователя Шельги).

Увлекательной была работа с текстом романа?

Ольга Погодина-Кузмина: Мне повезло, что я люблю эту книгу с детства, читала ее несколько раз и хорошо знала. Поэтому когда мне предложили написать либретто, я удивилась и обрадовалась. Работать было интересно, но и непросто: нужна была параллель с сегодняшним днем, история о "сверхчеловеке", проблема, которая сегодня становится актуальной (мы все в той или иной мере ощущаем это в себе).

Фото: Виктор Васильев /Театр "Зазеркалье"

Все заявленные Толстым темы актуальны сегодня: появление сверхнового оружия, человека-одиночки, авантюриста, который может перевернуть мир. Проблема морального выбора, вопрос одурачивания масс. Через весь спектакль проходит тема "золотой лихорадки": золото добывают в шахте, Гарин выбрасывает его на биржи…

Здесь как в кино: все время меняются места действия. Например, переносимся из Петербурга, с Крестовского острова, в Париж (так у Толстого). Режиссура и сценография очень изобретательные. Интересные находки. Художник Владимир Фирер придумал корабль, радиоприемник со шкалой, который стал переходом от одной сцены к другой. И условное пространство хорошо работает. Интересны отсылки к кино - 1930-х годов и к современному. Сегодняшнему зрителю, по-моему, это важно, а сделано это театральным языком, не с помощью видеопроекций, как мы часто видим. Такой театр, который немножко похож на кино, и это интересно. Иронически, фарсово шаржирует кино.

Понятно, что вы внутри этой истории, среди создателей, но все же хотелось бы узнать ваши впечатления от спектакля, как зрителя.

Ольга Погодина-Кузмина: Я посмотрела спектакль дважды, разные составы. Рада, что получился отличный мюзикл: интересный, захватывающий, веселый. Действие летит, визуальное решение строится на неожиданных эффектах с отсылкой к киноклассике, музыка зажигательная, местами авангардная, местами чарующе лиричная. Есть что поиграть артистам - у каждого героя своя драма и своя исповедальная "минута славы". И все щедро сдобрено золотой пылью юмора, как это любит режиссер Александр Петров.

Досье "РГ"

Ольга Погодина-Кузмина - автор книг "Новые русские", "Герой", "Уран". По ее сценариям сняты художественные фильмы "Две женщины", "Не чужие", "Облепиховое лето" (посвящен писателю Александру Вампилову). Пьеса "Толстого нет" (про Льва Толстого и его жену Софью Андреевну) поставлена в театрах "Школа современной пьесы" (Москва) и "Приют комедианта" (Петербург).

Денис Колесников (исполнитель роли Петра Гарина):

Вы были "знакомы" с инженером Гариным раньше, до начала работы над мюзиклом?

Денис Колесников: Да, я читал роман. У меня есть интересная история, связанная с ним. Когда я учился в Консерватории, актерское мастерство нам преподавал народный артист России Эрнст Иванович Романов, а он снимался в фильме "Крах инженера Гарина" (в 1973 году снял на "Ленфильме" ленинградский режиссер Леонид Квинихидзе. - "РГ"). Желание стать передовым учеником и как можно скорее освоить профессию привело меня к тому, что я смотрел спектакли и киноработы своего педагога. Тогда же я впервые и прочитал книгу "Гиперболоид инженера Гарина". И, честно говоря, даже подумать не мог, что когда-нибудь этот роман станет частью и моей истории тоже.

Какие ощущения испытали, узнав о распределении ролей?

Денис Колесников: Безусловно, был польщен, что выбрали меня! Для артиста всегда очень знаково, когда он получает не просто большую роль, а заглавную. Ставят "Гиперболоид инженера Гарина" и я - Гарин. Признаться, ничего гаринского я в себе не чувствовал, поэтому приходилось поначалу нелегко. Постепенно нащупывал образ, становилось интересно. А уже перед самой премьерой, когда мои коллеги стали говорить: "Все очень здорово, идешь в правильном направлении", я почувствовал, что выиграл джекпот. Такую искреннюю и мощную поддержку ощутил, прямо скажу, впервые. Это вдохновляет.

Музыка захватила?

Денис Колесников: О, Сергей Плешак - просто мастер. С его прекрасной музыкой я встретился еще в мюзикле "Старик Хоттабыч", где у меня роль Вольки.

Знаете, когда близится день премьеры, всё в театре переходит на особый режим. С утра до позднего вечера не прекращается работа над спектаклем. Все мысли, всё твое время, все занято только им. И засыпая, и просыпаясь, думаешь о спектакле. Могу сказать, что у меня в голове постоянно во время утреннего пробуждения звучала музыка Сергея Плешака (напел: "Кто всех умнее? Гарин. Кто всех хитрее? Гарин". - "РГ"). Господи, с утра до ночи эти мелодии. И ведь не просто не надоедает, а, наоборот, хочется петь их все больше и больше.

Факт

Прежде чем посвятить себя литературе, Алексей Толстой окончил Технологический институт и был химиком по образованию. Как человек науки он знал об изобретении физиком Филипповым "лучей смерти", призванных упразднить саму идею войны.