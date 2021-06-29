В мурманское село Териберка вернулся скелет кита из фильма "Левиафан"

В село Териберка Мурманской области спустя семь лет вернулся тот самый скелет кита из кинофильма Андрея Звягинцева "Левиафан". Он займет свое место на побережье Баренцева моря.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он отметил, что благодаря фильму о красоте Севера узнали сотни тысяч зрителей. И поэтому в регионе не дали пропасть уникальному экспонату.

Шесть реставраторов его восстанавливали четыре месяца. Скелет кита уже доставили домой.

Напомним, Териберка прогремела на всю страну в 2015 году из-за фильма "Левиафан". После этого в селе стали проводить фестивали. Теперь он называется Арктический фестиваль "Териберка" и является визитной карточкой событийного туризма региона.