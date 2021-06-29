В Петербурге задержали торговца поддельными справками о ПЦР-тесте

Петербуржец задержан за торговлю фальшивыми медицинскими справками, в том числе - об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию.

Задержание стало результатом так называемой "проверочной закупки", проведенной сотрудниками экономической полиции Калининского района. Торговца поддельными справками оперативники нашли через интернет. За справку об отсутствии ковида он потребовал предоплату - 1900 рублей. Позже бумагу доставил курьер агрегатора такси.

Несмотря на попытки замести следы, сотрудники полиции установили личность "предпринимателя". Им оказался житель Невского района Петербурга. Вскоре 35-летнего подозреваемого задержали возле дома на улице Подвойского. В принадлежащем ему автомобиле Mitsubishi Lancer нашли целую кучу разнообразных бланков медсправок.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, эксперты выяснили, что оттиски печатей на купленной справке являются поддельными. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". Мужчина отпущен под подписку о невыезде.