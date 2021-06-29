Новости

Франк де Бур уволен из сборной Нидерландов 18:11
Михайлов и Великая рекомендованы в качестве знаменосцев сборной России 18:07
МИД РФ: Военно-политическая обстановка в Европе деградирует 17:54
Яя Туре рассказал, на что будет тратить зарплату в "Ахмате" 17:47
Астраханским чиновникам дали две недели на прививку от COVID-19 17:43
Иван Жданов заочно арестован по делу о неисполнении решения суда 17:40
На продвижение отечественного кино выделят 500 миллионов рублей 17:37
Владимир Путин встретится с Олимпийской сборной России 17:23
Видео: В Индонезии затонуло пассажирское судно 17:22
В Петербурге задержали торговца поддельными справками о ПЦР-тесте 17:16
Около 40% взрослого населения ЕС полностью привились от COVID-19 17:13
Голикова: Россия находится в неблагоприятной эпидситуации 17:12
Генпрокуратура признала нежелательной на территории России НПО из Чехии 17:10
Минздрав РФ направит в регионы рекомендации по вакцинации граждан 17:00
Собянин констатировал рост смертности от коронавируса 17:00
В Москве запись на вакцинацию от коронавируса выросла в 15 раз 16:58
Попова сообщила о подготовке требований о строгом соблюдении санитарных правил 16:55
ЦБ подтвердил намерение обязать банки отвечать на жалобы клиентов 16:54
Попова: В РФ выявлен случай заражения штаммом коронавируса "Дельта плюс" 16:48
Кабмин выделит 8,5 млрд рублей на оплату отпусков медиков и соцработников 16:45
У сериала "Благие знамения" будет второй сезон 16:45
В России от COVID первым компонентом вакцинировано более 23 млн человек 16:38
Мишустин призвал россиян пройти вакцинацию от коронавируса 16:37
Мантуров: В оборот введено 36,7 миллиона комплектов вакцин от COVID 16:32
Собянин заявил о чрезвычайно высокой госпитализации в ковидные стационары 16:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
Что поможет сэкономить на коммунальных платежах без льгот
Что поможет сэкономить на коммунальных платежах без льгот
29.06.2021 17:16
Рубрика: Происшествия

В Петербурге задержали торговца поддельными справками о ПЦР-тесте

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Петербуржец задержан за торговлю фальшивыми медицинскими справками, в том числе - об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию.

Фото: iStock
Калининградку задержали за продажу несуществующих масок на 54 млн рублей

Задержание стало результатом так называемой "проверочной закупки", проведенной сотрудниками экономической полиции Калининского района. Торговца поддельными справками оперативники нашли через интернет. За справку об отсутствии ковида он потребовал предоплату - 1900 рублей. Позже бумагу доставил курьер агрегатора такси.

Несмотря на попытки замести следы, сотрудники полиции установили личность "предпринимателя". Им оказался житель Невского района Петербурга. Вскоре 35-летнего подозреваемого задержали возле дома на улице Подвойского. В принадлежащем ему автомобиле Mitsubishi Lancer нашли целую кучу разнообразных бланков медсправок.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, эксперты выяснили, что оттиски печатей на купленной справке являются поддельными. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". Мужчина отпущен под подписку о невыезде.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Голикова предупредила о риске заражения переболевших новыми штаммами
Обращения граждан к президенту: опыт работы ОНФ
Песков: Новые ограничения по COVID-19 на федеральном уровне не готовятся
В Крыму провели учебную проверку ПВО на фоне маневров НАТО Sea Breeze
В Подмосковье обновили ограничения из-за коронавируса
ВС РФ разъяснил, как исправлять судебные ошибки в гражданских спорах
Взыскание алиментов перейдет в онлайн-формат к 2023 году