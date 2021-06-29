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29.06.2021 11:15
Рубрика: Происшествия

ФСБ задержала в Крыму трех человек за хищение 19 млн у госпредприятия

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

В Крыму сотрудники ФСБ задержали трех мужчин по подозрению в получении мошенническим путем от государственного предприятия 19 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Фото: iStock
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Правоохранители установили, что в 2018 году государственное предприятие заключило с частной компанией контракт на строительно-монтажные работы общей стоимостью более 54 миллиона рублей. Последняя привлекла как субподрядчиков два предприятия, которыми управлял один и тот же человек. Он вступил в преступный сговор с представителями госпредприятия и одной строительной компанией, что проводит контроль и приемку выполненных по контракту работ.

- Целью сговора являлось хищение денежных средств госпредприятия путем внесения недостоверных завышенных сведений о стоимости и объемах работ в акты приемки выполненных работ, - пояснили в пресс-службе. В результате махинаций злоумышленники за фактически не выполненные работы получили не менее 19 миллионов рублей.

В отношении трех задержанных 1972, 1970 и 1960 годов рождения возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного организованной группой либо в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Им грозит до 10 лет лишения свободы вместе со штрафом до одного миллиона рублей.

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