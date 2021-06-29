Нацпроект поможет Адыгее реализовать проект "Лагонаки"

Сегодня заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел заседание Правительственной комиссии по развитию туризма в Российской Федерации. В режиме видео-конференц-связи участие в нем принял глава РА Мурат Кумпилов.

Открывая заседание, Дмитрий Чернышенко отметил важность задач по подготовке и формированию национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", запуск которого может существенно изменить ситуацию в отрасли. Отдельно был рассмотрен вопрос развития территорий в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В него включен проект создания экокурорта "Лагонаки" в Адыгее. О перспективах его реализации на заседании доложил глава РА Мурат Кумпилов.

Напомним, в рамках Петербургского международного экономического форума заключено соглашение о намерениях между кабинетом министров РА и НАО "Красная Поляна" по созданию на территории Республики Адыгея масштабного инвестиционного проекта (объекта регионального значения) "Всесезонный горный экокурорт "Лагонаки".

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Лагонакского биосферного полигона. При этом президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию указал на важность развития туризма в регионах с учетом сохранения природных богатств. Это же условие является доминантным при создании всесезонного горного экокурорта "Лагонаки". Планируется, что проект будет реализован до 2025 года. Он позволит создать без ущерба для окружающей среды современный всесезонный горный экокурорт с посещаемостью не менее 500 тысяч человек в год.

В ходе заседания Правительственной комиссии глава Адыгеи отметил, что участие региона в национальном проекте "Туризм и индустрия гостеприимства" - стратегически важный вопрос. Нацпроект даст региону уникальную возможность реализовать проект "Лагонаки", который окажет существенное влияние как на сферу туризма, так и на экономику в целом.

С учетом мультипликативного эффекта ожидаемый рост ВРП Адыгеи составит семь процентов, будет создано две тысячи рабочих мест. Объем инвестиций - 23 миллиарда рублей. При финансировании нацпроекта планируется создать обеспечивающую инфраструктуру курорта. Соответствующие предложения региона для включения в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" руководством Адыгеи уже сформированы. Среди них - вопрос строительства аэропорта в Майкопе, в районе станицы Ханской.

"Сейчас около 460 тысяч человек в год прибывают в Адыгею на личном транспорте или в составе организованных групп на экскурсионных автобусах. Аэропорт, принимающий гражданские рейсы, позволит в два раза увеличить трафик туристов. Аэропорт также разгрузит наши автодороги: существующая дорожная инфраструктура уже с трудом справляется с растущим туристическим потоком. С появлением нового крупного курорта ситуация может усугубиться. Поэтому наличие аэропорта, на наш взгляд, - объективная необходимость", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также поблагодарил вице-премьера РФ за поддержку в межведомственном взаимодействии для инфраструктурного развития создаваемого экокурорта "Лагонаки". В этом вопросе регион эффективно работает с Ростуризмом, Департаментом культуры, спорта, туризма и национальной политики Правительства России и Корпорацией Туризм.РФ. Также ведется разработка мастер-плана по другим туристическим проектам на территории республики в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Мы убеждены, что с появлением в Адыгее экокурорта Россия получит еще одну привлекательную туристическую территорию. Кроме того, реализация проекта будет способствовать решению задач, определенных в Стратегии развития туризма в России до 2035 года: увеличению в два раза рынка горнолыжного туризма и росту числа граждан, вовлеченных в этот туризм", - отметил глава Адыгеи.

Заместитель председателя Правительства РФ обозначил высокий потенциал горного кластера Адыгеи, назвал приоритетной для развития территорию плато Лагонаки и перспективным проект создания там экокурорта, а также пообещал поддержку в его реализации. В частности, предложение о строительстве аэропорта планируется рассмотреть более внимательно, изучить возможность привлечения инвестиций. Также на контроле минприроды и экологии РФ - вопросы сохранения экологического благополучия территории создания курорта. Отдельные поручения Дмитрий Чернышенко дал по развитию автодорожной сети юга России, транспортной закольцовке курортов Северного Кавказа и Черноморского побережья, что позволит существенно увеличить туристический поток на юге страны.