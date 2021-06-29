Под Ростовом в лобовом ДТП погибли три человека

В Ростовской области на 150 километре автодороги Шахты-Цимлянск произошло лобовое столкновение грузовика и ВАЗ-2112. В результате лобового столкновения машин погибли три молодых человека от 19 до 21 года.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, предположительно причиной аварии стали ошибки начинающего водителя ВАЗ-2112, который имел стаж вождения менее одного года. Молодой человек допустил съезд на обочину с последующим выездом на полосу встречного движения, где врезался в грузовик.

"В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель ВАЗ-2112, а также двое пассажиров 2002 и 1998 годов рождения", - уточнили в пресс-службе ведомства.

По факту ДТП проводится проверка.