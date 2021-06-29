Столица Калмыкии осталась без водоснабжения из-за удара молнии

Водоснабжение Элисты оказалось нарушено в результате удара молнии по одному из энергетических объектов городского водоканала. Несмотря на грозу и ливни в столице Калмыкии стоит жара +32 градуса.

Как сообщает пресс-служба МУП "Элиставодоканал", ЧП произошло в 02:30 по местному времени. Разряд молнии поразил кабельную муфту, в результате чего прекратилась подача электроэнергии на вторую очередь водозабора ​Верхний Яшкуль. Через пару часов вышла из строя электроподстанция "Элиста-Западная", и подача воды в Элисту полностью прекратилась.

После нескольких часов напряженной работы энергетикам удалось запитать электричеством один из насосов водоканала. Это позволило возобновить подачу воды из Верхнего Яшкуля.

Планируется, что полностью город, в котором проживают более 100 тысяч человек, будет обеспечен водой в течении суток.