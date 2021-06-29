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29.06.2021 16:03
Рубрика: Культура

Театр "В игре" признали лучшим социальным проектом России

Текст: Олег Сергеев (Краснодарский край)
Игорная зона "Красная Поляна" получила награду в категории "Культура и искусство" национальной премии "Лучшие социальные проекты России 2020-2021" за открытие и развитие концептуального театра "В игре".
Фото: Алексей Тютлин Фото: Алексей Тютлин
Фото: Алексей Тютлин

Церемония награждения лауреатов состоялась 24 июня в Москве. В сфере социальной ответственности это одно из самых масштабных мероприятий в России среди крупнейших компаний, общественных организаций и государственных структур. Игорная зона "Красная Поляна" впервые приняла участие в престижной всероссийской программе со своим проектом - концептуальным театром "В игре".

Фото: Олег Сергеев
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Экспертный совет рассмотрел заявку и высоко оценил вклад организации в развитие культуры. Для Сочи появление первого полноценного театра в горном кластере - знаковое событие. Афиша культурных событий города пополнилась постановками талантливых режиссеров с участием звезд театра и кино.

"Мы очень гордимся этой наградой, ведь проект еще только набирает обороты. И такая высокая оценка театра "В игре" для нас дополнительный стимул к росту и развитию. Это очень вдохновляет. Ведь изначально мы и задумывали театр в горах как дополнительную точку притяжения туристов в горный кластер", - рассказывает директор по развитию игорной зоны "Красная Поляна" Дмитрий Анфиногенов.

Ближайший спектакль гости игорной зоны смогут увидеть 10 июля. На сцене выступят Елена Ксенофонтова, Григорий Сиятвинда, Роман Чора, Артем Ткаченко, Михаил Филиппов и другие известные актеры. Спектакль "Тайны Королевской кухни" - четвертый, который зрители увидят на новой сцене. Комедия поставлена в лучших театральных традициях. Режиссер спектакля Сергей Дьячковский - ученик Марка Захарова, создателя театра "Ленком".

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