Театр "В игре" признали лучшим социальным проектом России

Игорная зона "Красная Поляна" получила награду в категории "Культура и искусство" национальной премии "Лучшие социальные проекты России 2020-2021" за открытие и развитие концептуального театра "В игре".

Церемония награждения лауреатов состоялась 24 июня в Москве. В сфере социальной ответственности это одно из самых масштабных мероприятий в России среди крупнейших компаний, общественных организаций и государственных структур. Игорная зона "Красная Поляна" впервые приняла участие в престижной всероссийской программе со своим проектом - концептуальным театром "В игре".

Экспертный совет рассмотрел заявку и высоко оценил вклад организации в развитие культуры. Для Сочи появление первого полноценного театра в горном кластере - знаковое событие. Афиша культурных событий города пополнилась постановками талантливых режиссеров с участием звезд театра и кино.

"Мы очень гордимся этой наградой, ведь проект еще только набирает обороты. И такая высокая оценка театра "В игре" для нас дополнительный стимул к росту и развитию. Это очень вдохновляет. Ведь изначально мы и задумывали театр в горах как дополнительную точку притяжения туристов в горный кластер", - рассказывает директор по развитию игорной зоны "Красная Поляна" Дмитрий Анфиногенов.

Ближайший спектакль гости игорной зоны смогут увидеть 10 июля. На сцене выступят Елена Ксенофонтова, Григорий Сиятвинда, Роман Чора, Артем Ткаченко, Михаил Филиппов и другие известные актеры. Спектакль "Тайны Королевской кухни" - четвертый, который зрители увидят на новой сцене. Комедия поставлена в лучших театральных традициях. Режиссер спектакля Сергей Дьячковский - ученик Марка Захарова, создателя театра "Ленком".