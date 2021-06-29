Урюпинскому школьнику отказались выдать аттестат из-за долга за питание

В Урюпинске восстановили права выпускника на получение аттестата об основном общем образовании, сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

О нарушении в надзорные органы сообщила его мать. У заявительницы, воспитывающей самостоятельно двоих детей, в связи с тяжелым материальным положением образовалась задолженность перед школой за питание сына, являющегося выпускником девятого класса.

В результате директор образовательного учреждения отказался выдать подростку аттестат до момента полной расплаты. Хотя учащийся успешно сдал итоговые экзамены.

Взыскание долга должно проходить в гражданско-правовом порядке. С выдачей документа оно никак не связано. Поэтому директору школы объявили предостережение о недопустимости нарушений законодательства. Аттестат выпускнику выдали.