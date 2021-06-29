В Ростове сотрудник IT-компании арестован по подозрению в госизмене

Суд Ленинского района в Ростове-на-Дону вынес постановление о взятии под стражу сотрудника IT-компании. Мужчина проходит подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по статье 275 УК РФ "Государственная измена".

Как сообщили в суде, 42-летний фигурант с помощью интернета получил от гражданина России результаты научно-исследовательских работ для создания программно-аппаратного комплекса с помощью не имеющих аналогов технологий.

С помощью полученных данных мужчина организовал серийное производство технологии, к которому также получили доступ иностранные секретные службы.

Под арестом подозреваемый пробудет два месяца - до 27 августа 2021 года.

Другие подробности по уголовному делу не сообщаются. Известно, только что IT-фирма была основана в марте 2013 года в Ростове-на-Дону. Учредительный капитал составляет 12 тысяч рублей.