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29.06.2021 20:20
Рубрика: Происшествия

В Ростове сотрудник IT-компании арестован по подозрению в госизмене

Текст: Николай Грищенко (Ростов-на-Дону)

Суд Ленинского района в Ростове-на-Дону вынес постановление о взятии под стражу сотрудника IT-компании. Мужчина проходит подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по статье 275 УК РФ "Государственная измена".

Фото: Пресс-служба УФСБ по Республике Крым и Севастополю
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Как сообщили в суде, 42-летний фигурант с помощью интернета получил от гражданина России результаты научно-исследовательских работ для создания программно-аппаратного комплекса с помощью не имеющих аналогов технологий.

С помощью полученных данных мужчина организовал серийное производство технологии, к которому также получили доступ иностранные секретные службы.

Под арестом подозреваемый пробудет два месяца - до 27 августа 2021 года.

Другие подробности по уголовному делу не сообщаются. Известно, только что IT-фирма была основана в марте 2013 года в Ростове-на-Дону. Учредительный капитал составляет 12 тысяч рублей.

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