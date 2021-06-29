В Волго-Ахтубинской пойме начали готовить почву для будущей дубравы

Более 200 тысяч новых деревьев посадят в рамках компенсационного озеленения в рамках строительства Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Возле одного из населенных пунктов Среднеахтубинского района Волгоградской области уже приступили к подготовке почвы. После расчистки территории проведут вспашку, боронование и рыхление, завезут плодородный грунт.

По информации пресс-службы администрации региона, в рамках первого этапа строительства новой дороги предстоит высадка новых деревьев на площади более 37 га. Ранее вместе с жителями района определили участок для лесовосстановления между хуторами Клетский и Закутский.

Лесной фонд пополнят растения, адаптированные к местным климатическим особенностям: посевной материал собирают тут же в пойме.

В течение первого года после высадки подрядчик обеспечит полив, после чего эти полномочия возьмет на себя лесничество. Финансирование обеспечит областной бюджет. В районных питомниках уже начали выращивать новые деревья, в том числе дуб черешчатый.

- Отрадно, что в регионе есть специалисты, которые знают, как грамотно подойти к выращиванию полноценных лесных массивов - от подготовки земли до последующего многолетнего ухода. Посаженные в Волго-Ахтубинской пойме дубы черешчатые будут под присмотром как минимум десять лет - пока не окрепнут. Разработана настоящая "дорожная карта". Это значит, что дубравы и пойма будут жить, - прокомментировал депутат Волгоградской областной думы Олег Савченко. - Впереди - большое строительство очень нужной и важной для жителей Волгограда и Среднеахтубинского района дороги, третьего пускового комплекса, который соединит мосты через Волгу и Ахтубу. Это облегчит жизнь жителей мегаполиса и прилегающих сел и хуторов. Мы все очень переживаем за сохранность экосистемы поймы, поэтому приложим все усилия, чтобы взамен одного вырубленного дерева было посажено и выращено в разы больше новых. Это абсолютно разумный, правильный подход.