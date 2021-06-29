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29.06.2021 04:35
Рубрика: Общество

Как уральцы по своему желанию помогают природе и окружающим

Текст: Юлия Мякишева, Анастасия Саламатова
Как можно помочь людям? Купить продукты малоимущим, устроить праздник для сирот. А еще - собрать любительскую футбольную команду, провести экоэкскурсию или подарить пенсионерке новую прическу. Оригинальные волонтерские инициативы появляются постоянно. Корреспонденты "РГ" пообщались с земляками, которые по собственному желанию о ком-то заботятся или берегут природу.

Сергей Кальнов и Екатерина Лошаков учат футболу детей из бедных семей

34-летний Сергей интересовался футболом и любил помогать людям с детства. Однажды знакомая Екатерина Лошакова, которая училась с Сергеем в педагогическом ВУЗе и работала с детьми-сиротами, попросила его провести матч для ребят из детдома. Игра удалась. Так и родился замысел проекта.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости www.ria.ru
Экодвижение в Екатеринбурге набрало обороты

Сергей и Екатерина ездили в детдома области, проводили там спортивные соревнования и игры, а спустя время открыли детскую организацию "Могучая кучка". Собрали собственную команду ребят от 12 до 18 лет из не самого благополучного района Екатеринбурга. Вместе тренируются, устраивают соревнования, товарищеские игры с ребятами из приютов, посещают матчи известных клубов, даже ходят в кино и музеи.

В 2017-м среди знакомых и предприятий организовали сбор средств и поехали на Кубок конфедераций в Казань, где увидели Криштиану Роналду. Это очень сплотило ребят и убедило их в том, что ничего невозможного не существует.

Идея проекта, считают Екатерина и Сергей, именно в этом: важно показать детям, что мир огромен и полон возможностей, от него не нужно закрываться. А шанс добиться успеха должен быть у каждого, независимо от доходов семьи.

Фото: Предоставлено Сергеем Кальновым

Сейчас Сергей работает в сфере продаж металлоконструкций, посвящает "Дворовой лиге чемпионов" несколько дней в неделю. Команда в 25-30 человек раз в неделю тренируется на улице (до пандемии - дважды в неделю), раз в месяц проводит соревнования. "Это не мешает моей жизни, а наоборот - дополняет ее", - делится тренер. Проект собирает пожертвования, сотрудничает с бизнесом.

Александра Лопата проводит экопоходы

33-летняя Александра работает старшим научным сотрудником в Музее Бориса Ельцина. Тяга к волонтерству, как признается девушка, всегда была ей присуща. С первого курса университета трудилась в музеях, позднее руководила созданием студий анимации для онкобольных детей.

В прошлом году родилась еще одна идея: организовывать экскурсии по природным достопримечательностям Урала и очищать эти места от мусора. В 2020-м году Александра выиграла грант на реализацию задумки, а в мае 2021-го состоялся первый поход в рамках проекта "Чисто Урал".

Фото: Предоставлено Александрой Лопата

Александра работает с помощниками: дизайнером Викторией и экскурсоводом Евгенией. Но основные хлопоты берет на себя. Поиск места, трансфер, связи с участниками и экскурсоводами. Даже бутерброды с чаем делает сама.

"Совмещать с работой тяжело, потому что постоянно нужно все отслеживать, - признается активистка. - Но я познакомилась со многими идейными людьми, которые меня поддерживают. Выручает ЕМУП "Спецавтобаза", без вывоза мусора не было бы никакого проекта".

Помогают "Чисто Уралу" и другие эко-организации. Обычно в поход отправляется по 25-45 человек. Соратники ищут друг друга через соцсети. Обо всех причастных к проекту Александра с любовью рассказывает: "Они открытые, веселые и серьезные, самоотверженные и сильные. Даже иногда не верится, что все, что происходит со мной, - на самом деле".

Наталия Попова бесплатно стрижет нуждающихся

Фото: Предоставлено Наталией Поповой

37-летняя Наталия работает в салоне красоты. Но совсем недавно девушка решила попробовать себя в волонтерстве. Она поняла, что очень хочет помогать пенсионерам, людям с ограниченными возможностями, детям-сиротам. Нашла в сети благотворительную организацию "Дорогами добра" и откликнулась на просьбу Валентины Серафимовны Деменевой - 82-летней пенсионерки-узницы концлагеря. Наталия узнала, что Валентине Серафимовне нужно подстричься, но сходить в парикмахерскую она не может. Тогда Наталия приехала к бабушке домой и сделала ей стрижку.

"Я готова помогать в любых делах. На этой неделе поеду к инвалиду мыть окна", - рассказывает она. Девушка говорит, что волонтерство не мешает работе, а искать новые заявки и просьбы ей помогают такие же неравнодушные люди из проекта "Дорогами добра".

Виктор Норкин добивается ликвидации свалок в лесах

Фото: Предоставлено Виктором Норкиным

Виктор - учитель истории и обществознания в екатеринбургской школе. Ему 34 года и примерно три с половиной из них он организует походы со сбором мусора и на добровольной основе с помощью обращений в специальные органы добивается вывоза мусора из лесов.

Любовь к природе у него с детства. Лето он проводил в деревне в Сысерстком районе. И когда он с дедушкой ходил в лес, тот ему говорил, что деревенские никогда не мусорят на природе. Фраза задела мальчика. Виктор вырос и, конечно, не стал тем городским, который устраивает свалки, но и проходить мимо них не смог. После множества походов он понял, что загрязнение лесов больше нельзя оставлять без внимания и стал активно писать запросы в разные органы, чтобы те решали проблему.

Фото: iStock
Экоактивист: Как добиться, чтобы власти убрали свалку в лесу

Об этапах деятельности он рассказывает в своей группе "ВКонтакте". Туда же ему присылают сообщения о новых скоплениях. Еще Виктор пишет в местные и туристические паблики с просьбой присылать ему геометки неблагополучных мест. Но самое большое количество информации он собирает в собственных походах, которым пытается уделить хотя бы один выходной в неделю. Во время сбор трав, ягод и грибов выходить в лес удается чаще, а значит и свалок находится больше.

Вопросы не всегда решаются быстро. Например, в районе станций Палкино и Огородной нашли 10 свалок, которые находятся на территории, принадлежащей железным дорогам. В компании отписались, что уберут свалки, и оперативно выполнили свое обещание - 80 процентов уже убрано. А в Михайловске, у реки Уфа, земля принадлежит лесному фонду. И тут уже пришлось привлекать прокуратуру, чьи специалисты подали иск в суд на Минприроды, чтобы обязать ликвидировать свалку.

- Какие-то свалки можно убрать руками и мы это делаем во время экопоходов. Но чаще мусора столько, что его нужно вывозить машинами, для этого мало простых волонтеров, нужно вмешательство тех, кому принадлежит земля. Нужно понимать, что если будешь делать все в одиночку - ничего не получится, - подчеркивает экоактивист.

Кстати, в этом году мужчина прошел курсы общественного экологического инспектора в Минприроды. По сути, такие контролеры занимаются тем же, что и Виктор. Но с получением удостоверения деятельность станет официальной.

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