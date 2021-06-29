На Ямале уже почти каждый второй житель поставил прививку от COVID-19

Первый этап иммунизации на Ямале прошли 43,5 процента населения округа, подлежащего вакцинации от COVID-19.

Регион стабильно держится в десятке лидеров по всем показателям прививочной кампании. Так, по охвату населения среди регионов страны округ находится на восьмом месте, по темпу вакцинации - на девятом.

На сегодня первым компонентом вакцины привились почти 105 тысяч человек, а полный курс вакцинации прошли около 86 тысяч ямальцев.

В регионе создано 74 прививочных пункта. Мобильные бригады работают в торгово-развлекательных центрах Нового Уренгоя и Ноябрьска. Врачи выезжают ставить прививки в трудовые коллективы, активно идет вакцинация маломобильных групп населения на дому. Кроме того, пункты вакцинации организованы и для коренных народов Севера, кочующих со стадами оленей по тундре. Два прививочных пункта, в Губкинском и Тарко-Сале, работают круглосуточно.

Отметим, на Ямале есть учреждения и предприятия, где процент вакцинации превышает 80 процентов, например, в организации социального обслуживания населения Муравленко. В общей сложности уже больше 40 процентов сотрудников окружного департамента соцзащиты населения и семнадцати подведомственных ему госучреждений Ямала поставили прививку от COVID-19 - всего свыше 480 человек.

В этой профессии вакцинация особенно необходима. Ежедневно соцработники, медицинский персонал и другие сотрудники общаются с детьми, пожилыми и инвалидами, часть из которых с ослабленным здоровьем. Как рассказала директор окружного департамента социальной защиты населения Елена Карпова, в харпский дом-интернат "Мядико" специально пригласили мобильную бригаду.

- Вакцинированы и работники, и постояльцы дома - а это пожилые и инвалиды. Такой способ для них самый безопасный, - заключила Елена Карпова.