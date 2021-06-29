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29.06.2021 13:22
Рубрика: Общество

На Среднем Урале вакцинировались больше 650 тысяч человек

Текст: Юлия Мякишева

Власти Свердловской области озвучили, сколько человек заболело коронавирусом после вакцинации и есть ли случаи гибели после прививки.

Фото: alexeytexler.official / instagram.com
Губернатор Челябинской области привился от COVID-19

Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 618 679 человек, такие данные на 28 июня приводит оперштаб региона. По данным губернатора Евгения Куйвашева, всего вакцинировались более 650 тысяч уральцев.

- Около шести тысяч человек заболели после прививки, - говорится в посте на странице главы области в Instagram. - Все они лечились или лечатся амбулаторно, ни один из пациентов не попал в реанимацию. Умерших от прививки или сопутствующих заболеваний в регионе нет. Еще раз подчеркну: после вакцинации в Свердловской области никто не умер. Это сухая статистика.

Он также прокомментировал появление в социальных сетях постов о якобы появившейся выплате после гибели от прививки. Губернатор подчеркнул, что таких выплат нет и быть не может.

За последние сутки в области, по данным оперштаба, заболели 264 человека. С начала пандемии зарегистрировано 93 712 случая заболевания. Выписано из больниц 243 человека. Всего с болезнью справились 87 286 свердловчанина. Погибло за сутки 16 человек. Всего жертвами коронавируса стали 3 826 жителей региона.

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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