Тюменским компаниям рекомендовали воздержаться от командировок

Новые ограничения для борьбы с коронавирусом ввели на территории Тюменской области.

Так, ночные клубы и дискотеки могут работать только при условии, что там посадочные места для посетителей организованы по принципу "через одного" (если гости не являются членами одной семьи).

Также хозяйствующим субъектам рекомендовали не посылать сотрудников в командировки за пределы страны и в другие регионы (если только такая поездка не носит важный и срочный характер, и отменить ее никак нельзя).

"Направлять в служебные командировки вакцинированных работников или имеющих антитела класса G (IgG) к COVID-19", - подчеркивает оперштаб.

Между тем

Очаги заболевания коронавирусом выявлены среди студентов в общежитии Тюменского государственного университета (15 случаев) и среди сотрудников гипермаркета в торговом центре на улице Менделеева (28 случаев). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опертшаб.

По информации на понедельник, за сутки в области зафиксировано 134 случая заболевания (всего с начала пандемии - 38807).

Кстати

По данным регионального департамента здравоохранения на 28 июня, вакцинировались от коронавируса 311 180 тюменцев, в том числе 222 367 - вторым компонентом.