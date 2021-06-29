В Югре непривитых жителей двух городов отправили на самоизоляцию

Для жителей двух городов в ХМАО - Югорска и Советского, где в общей сложности около 67 тысяч человек - введен режим обязательной самоизоляции. Согласно решению губернатора Натальи Комаровой, он продлится со 2 по 23 июля и не коснется прошедших вакцинацию от COVID-19.

Жителям муниципалитетов можно выходить из дома за медпомощью, в аптеку, магазин и на работу. Кроме того, выйти можно, чтобы помочь пожилым родственникам или выгулять питомца и вынести мусор.

"В Югорске и Советском установлен запрет на деятельность кинотеатров, фитнес-клубов, организаций общепита с 20:00 до 6:00 часов", - говорится в документе.

При этом заказать еду на вынос можно круглосуточно, также по-прежнему будут кормить посетителей аэропорта, вокзалов и АЗС.

"Вышеназванные граждане и организации должны оформлять "Цифровое уведомление" (информационная система, по сути, заявка на выход из дома - прим. ред.), - уточняет пресс-служба губернатора.

До конца июля в Югре не будут работать детские игровые комнаты, развлекательные заведения и кальянные. А всем работодателям автономного округа рекомендовано не менее 50 процентов сотрудников перевести на удаленку. Те, кто останется работать в офисах и не производстве, должны носить и регулярно менять маски, на входе у них будут проверять температуру и дезинфицировать руки спецсредствами.

В Югре, отметим, за последние сутки зафиксировано 120 новых случаев коронавируса (всего за время пандемии в регионе заболели 59883 человек).