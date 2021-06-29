В Югре прошел международный фестиваль ремесел коренных народов мира

Более 270 человек из семи стран, девятнадцати регионов России приняли участие в международном фестивале ремесел коренных народов мира, который прошел в Урае. Форум традиционно проводится в Югре с 2000 года под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО и "Северного форума".

Большинство площадок в этом году из-за обострения пандемии работали в онлайн-формате, что не повлияло на значимость, глубину и масштабы мероприятия. В его рамках прошла, например, конференция "Художественная реконструкция на основе археологических и этнографических материалов как искусство". В ней приняли участие признанные эксперты мирового уровня из России, Финляндии, Казахстана. Конечно, прошел традиционный международный конкурс мастеров народных художественных промыслов и ремесел.

- Фестиваль служит соединению многовековых традиций и современного искусства. Это серьезный вклад региона в укрепление дружеских связей между людьми и странами, - отметила глава Югры Наталья Комарова, обращаясь к участникам. - Исключительная важность сохранения народных промыслов, многочисленных форм культурного самовыражения признается и активно продвигается международным сообществом. У Платона есть такая мысль: "Каждый способен хорошо творить только то, к чему его вдохновляет Муза". Муза участников фестиваля - это стремление сохранить и передать миру, другим поколениям традиции и уникальное мастерство.

Почему сегодня так важно развивать промыслы и ремесла? Почему это стало так актуально в самых разных странах? Как отмечают эксперты, причин на самом деле множество. Сегодня, когда пандемия закрыла границы, многие россияне открыли для себя уникальные объекты культурного наследия в отдаленных регионах нашей страны. А одним из наиболее ярких хранилищ уникальной культуры являются места традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера и Сибири, чьи традиции и быт, ремесла представляют огромный интерес.

На этот фактор, в частности, не раз обращал внимание заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаил Мишин. Открывая для себя новую Россию, мы укрепляем гражданское единство нашего многонационального народа. Отметим, Югра является примером уникальных эффективных практик в сфере сохранения самобытности коренных малочисленных народов Севера. Чего только стоит настоящий музей под открытым небом - деревня Русскинская, подавляющее большинство жителей которой -представители коренных малочисленных народов. Здесь бережно сохраняется быт и культура хантов и манси, развиваются их уникальные ремесла, которые передаются столетиями от одного поколения к другому.

Кстати, Югра стала первым регионом России, принявшим закон о поддержке креативных индустрий. В нем выделено 13 направлений, в числе которых - как раз народные художественные промыслы и этнотуризм.

- Когда мы говорим о креативной экономике, мы также говорим и о традициях. Потому что все, что сейчас считается традицией, когда-то было инновационным, модным и позже перешло в традицию в современном понимании, - отмечает Алексей Цыкарев, член Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов от России. - Креативность - это нечто такое, что может изменить смыслы и понимание людей. Когда мы говорим о креативной экономике, подразумеваем не только информационные технологии, хотя без них в современный век никуда. Это также и вещи, которые нам кажутся традиционными. Например, ремесла. Безусловно, мы рассматриваем Югру как передовой регион в плане нормативной базы, поддержки ремесла. Я бывал в Югре в ремесленных салонах, встречался со специалистами - они уникальны. Многие хотят реализовать "бренд северных ремесел", и думаю, что Югра может поучаствовать в его создании. Это не просто визуальный образ или красивое словосочетание - нужно его наполнить реальными смыслами.

Губернатор Югры Наталья Комарова, выступая на недавнем форуме в Санкт-Петербурге, акцентировала внимание на том, что регион обладает огромными возможностями для развития креативной индустрии.

- Этот сектор экономики - это потенциал для развития территорий, малых сельских поселений в том числе, - подчеркнула Наталья Комарова. - Мы не случайно задумались об альтернативе нефтедобычи. Малые города и сельские поселения мы расцениваем как полноценных участников креативной экосистемы.

Отметим, доля креативных индустрий в валовом внутреннем продукте Югры составляет сегодня 2,1 процента и имеет большой потенциал для роста.

- Наши команды вошли в топ-10 по трансформации общественных пространств, - подчеркнула Наталья Комарова. - Так, к примеру, в Белоярском районе сконцентрировались на этнографическом туризме и производстве продукции народно-художественных промыслов. И сделали правильный выбор. Для развития креативных пространств очень важно определиться со специализацией.

Исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов в завершение выступления губернатора Натальи Комаровой высказался эмоционально:

- Вот это работа с общественной энергией! Спасибо вам большое за эту работу, такой пример для страны крайне важен.