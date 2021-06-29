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29.06.2021 20:12
Рубрика: Общество

В Кургане рассказали, как в регионе идет вакцинация против COVID-19

Текст: Валентина Пичурина (Курган)

Чтобы выработать коллективный иммунитет против COVID-19, в Курганской области необходимо привить больше половины взрослого населения. В Зауралье от коронавируса в больницах лечатся 1779 человек, из них 1202 - амбулаторно, 577 - в стационарах. Цифры каждый день меняются.

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- Заболеваемость в амбулаторном и стационарном сегментах выросла в 1,8 раза в сравнении с тем, что было еще две недели назад, - сообщила на пресс-конференции заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина. - Приняты меры по увеличению коечного фонда и мобилизации ресурсов. Тем не менее, ситуация требует от органов власти и жителей принятия определенных дополнительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Одна из них - вакцинация.

На 29 июня в регионе 107 700 человек уже полностью завершили вакцинацию, около 147 тысяч получили пока первый компонент. Каждую неделю прививки ставят около 12 тысяч человек. Но этого пока недостаточно, чтобы противостоять заразе.

- Мы прививаем жителей старше 18 лет, - рассказала главный внештатный эпидемиолог региона Оксана Сагайдак. - Необходимый рубеж, который нужно достичь, чтобы стабилизировать ситуацию по заболеваемости коронавирусной инфекцией или, как говорят, для создания коллективного иммунитета - вакцинация 385 544 человека (60 процентов).

По данным регионального департамента здравоохранения, в области развернуто 83 стационарных и 17 мобильных пунктов вакцинации, еще 79 выездных врачебных бригад вакцинируют маломобильных граждан и жителей отдаленных деревень и сел.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Курган Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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