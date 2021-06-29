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29.06.2021 14:58
Рубрика: Власть

В Курганской области ввели штрафы за купание детей в неположенном месте

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)

Курганская областная дума внесла изменения в региональный закон об административных правонарушениях: теперь родители и организации будут отвечать рублем за купание несовершеннолетних в неустановленных местах.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Штрафовать взрослых за нарушение правил охраны жизни людей на воде предложила региональная прокуратура. По данным надзорного ведомства, ежегодно в Зауралье регистрируются случаи гибели детей и подростков на воде. Например, в 2019-2020 годах утонуло 15 человек.

- Основная причина трагедий - беспечность родителей, оставляющих малолетних без присмотра, и допускающих, чтобы они купались на необорудованных пляжах, - подчеркнул исполняющий обязанности прокурора Андрей Иньшаков.

В соответствие с принятыми поправками за нарушение закона граждане заплатят от 2,5 до 5 тысяч рублей штрафа, должностные лица - от 10 до 20 тысяч, организации и предприниматели - от 20 до 40 тысяч рублей.

В регионах Власть Работа власти Регионы Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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