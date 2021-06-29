В Тюменской области самолет выкатился за пределы полосы из-за ветра

Уральская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства, при которых воздушное судно при приземлении оказалось за пределами взлетно-посадочной полосы в Тюменской области.

Авиационный инцидент, передает пресс-служба ведомства, произошел сегодня, когда самолет Ан-2 компании Utair выполнял рейс Тобольск - Лайтамак (это труднодоступное село в Тобольском районе).

"Предварительная причина - шквалистый ветер, - сообщает прокуратура. - На борту находилось восемь пассажиров и два члена экипажа".

Никто в результате происшествия травм не получил. А вот у самолета оказалось повреждено крыло.

"Устанавливается сумма причиненного ущерба", - уточнили в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.