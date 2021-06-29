Под Тюменью ввели карантин по птичьему гриппу из-за мертвых пеликанов

С 28 июня на территории Армизонского района введет карантин по птичьему гриппу. Ранее здесь в заказнике Белоозерский нашли 20 мертвых пеликанов.

"Вместе с природоохранной прокуратурой и региональными властями прорабатываем несколько версий. Направлен материал для проверки на наличие птичьего гриппа. Произведен отбор проб на предмет загрязнения водного объекта", - написала на своей странице в Instagram глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Очаг заболевания находится в пределах границ озера Большое Белое в двух километрах от села Калмакское. Опасная зона включает в себя пяти пятикилометровый радиус, в который помимо вышеназванного населенного пункта, попадает также деревня Полое. Еще несколько сел включены в 12-километровую зону, где также будет вестись наблюдение.

"В период карантина закрыть все дороги и тропы, ведущие из неблагополучного пункта, выставить круглосуточно контрольно-пропускные посты со шлагбаумами, обрадованные дезинфекционными барьерами, ограничить передвижение транспорта в зоне карантина", - говорится в постановлении губернатора Тюменской области.

Также временно запрещено вывозить из зоны птицу и яйца, торговать ими, выпускать пернатых на вольный выпас.

Ограничения будут отменены не менее чем через 21 день после того, как утилизируют зараженное поголовье и проведут обработку местности.