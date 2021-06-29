Регионы получат почти 6 млрд рублей для начала углубленной диспансеризации

Правительство направит в регионы почти шесть миллиардов рублей для проведения углубленной диспансеризации граждан, перенесших коронавирусную инфекцию, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По поручению президента обследования начнутся с 1 июля.

"Все это совершенно бесплатно для граждан", - подчеркнул глава кабмина на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

"Заболевание коронавирусом не проходит бесследно, у него бывают крайне тяжелые последствия. Своевременное обследование поможет выявить возможные осложнения, получить рекомендации врачей и начать лечение", - сказал Мишустин.