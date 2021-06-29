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Рубрика: Общество

Роспотребндзор: Погода не играет решающего значения при передаче COVID-19

Погодные условия не имеют решающего значения при распространении коронавирусной инфекции воздушно-капельными путем. Об этом сообщил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Фото: ТАСС
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Он напомнил, что коронавирус передается при близком и достаточно продолжительном контакте. "Все зависит не от возможных капризов погоды, а от поведения людей", - цитирует Лебедева ТАСС. По его словам, главную роль в защите от COVID-19 в любую погоду играют сокращение социальной активности, соблюдение дистанции, ношение масок в помещениях, транспорте и общественных местах, а также обработка и мытье рук. "А лучшим способом специфической профилактики COVID-19 является вакцинация", - подчеркнул специалист.

При этом Лебедев отметил положительные моменты при наступлении жаркой погоды. В такие дни люди стремятся больше времени проводить на открытом воздухе, а это несколько снижает распространение коронавируса. Кроме того, при жаркой погоде и активном солнечном излучении ультрафиолета коронавирус быстро разрушается на поверхностях. Но передача вируса через поверхности - далеко не самый главный путь возможного инфицирования, отметил Лебедев.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор

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