Росприроднадзор сообщил о поступлениях экосбора в этом году

В 2021 году поступления от экологического сбора составят 5,2 млрд рублей. Такой прогноз сделал Росприроднадзор. По состоянию на 24 июля уже поступили платежи на 4,9 млрд рублей.

Ранее предполагалось, что поступления в рамках экосбора в этом году составят 3,8 млрд рублей

Экологический сбор не считается налогом, этот платеж производителей и импортеров продукции нужен для финансирования создания и поддержания объектов для утилизации и переработки использованной упаковки и пришедших в негодность товаров.

За последние два года сумма собранного экосбора удвоилась. В 2019 году она не достигала 2,5 млрд рублей.