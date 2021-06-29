Россия представила заявку на проведение "ЭКСПО-2030" в Москве

Российские власти представили заявку Москвы на проведение Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО-2030". Презентация состоялась в рамках заседания Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок (МБВ).

"Россия имеет богатый опыт проведения крупнейших международных мероприятий, а инфраструктура Москвы постоянно обновляется и совершенствуется, и результатом является комфортная городская среда, создаваемая по самым современным стандартам", - отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Мэр Москвы Сергей Собянин описал конкурентные преимущества российской заявки. По его словам, Москва располагает всей необходимой инфраструктурой для того, чтобы принять гостей.

"Москва - это энергия 12 миллионов жителей и 25 миллионов туристов, ежегодно приезжающих в наш город. Это экономика высоких технологий и инноваций объемом сотни миллиардов долларов, которая стабильно растет", - отметил Собянин.

Темой мероприятия российская столица выбрала "Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира". Голосование в рамках Генеральной ассамблеи МБВ, по итогам которого объявят город-победитель, пройдет в 2023 году.