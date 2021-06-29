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Названа главная ошибка при зарядке смартфона

Текст:   Антон Благовещенский
29.06.2021,  
13:13
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Советы производителей смартфонов полностью разрядить аккумулятор и затем зарядить его до ста процентов - это маркетинговый ход, заявил РИА Новости глава проектного направления инфраструктурного центра EnergyNet Борис Бокарев.

По его словам, и полная зарядка аккумулятора смартфона, и полная его разрядка только сокращают срок службы батареи.

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Бокарев отметил, что на живучесть аккумулятора влияет количество зарядных циклов, каждый из которых представляет собой зарядку на 90-100 процентов. В среднем смартфон рассчитан на 300-500 циклов, затем емкость начинает падать, добавил эксперт.

В то же время Бокарев отметил, что заряжать смартфоны ночью безопасно - специальный чип прекратит подачу энергии, когда батарея будет заряжена. Также в Android и iOS есть специальный режим, который позволяет зарядить аккумулятор до 80 процентов, а затем дозаряжать его на малой мощности.

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