Советы производителей смартфонов полностью разрядить аккумулятор и затем зарядить его до ста процентов - это маркетинговый ход, заявил РИА Новости глава проектного направления инфраструктурного центра EnergyNet Борис Бокарев.

По его словам, и полная зарядка аккумулятора смартфона, и полная его разрядка только сокращают срок службы батареи.

Бокарев отметил, что на живучесть аккумулятора влияет количество зарядных циклов, каждый из которых представляет собой зарядку на 90-100 процентов. В среднем смартфон рассчитан на 300-500 циклов, затем емкость начинает падать, добавил эксперт.

В то же время Бокарев отметил, что заряжать смартфоны ночью безопасно - специальный чип прекратит подачу энергии, когда батарея будет заряжена. Также в Android и iOS есть специальный режим, который позволяет зарядить аккумулятор до 80 процентов, а затем дозаряжать его на малой мощности.