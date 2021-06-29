"Если меня попросят описать свои чувства к Шанхаю одним словом, я бы сказала, что это любовь", - заявила россиянка Оксана Крупикова в видеоинтервью для серии под названием "Шанхай нашими глазами". Серия рассказывает о впечатлениях от города живущих в Шанхае экспатов.

Оксана Крупикова: Люди в Шанхае очень дружелюбны, я чувствую себя здесь очень комфортно. Фото: предоставлено China Daily

Оксана - профессиональная гимнастка, в 2016 году основавшая в Шанхае танцевальный центр Bodylab Dance. Сейчас у нее в городе три студии. Девушка живет в Шанхае более десяти лет, однако история ее отношений с Китаем началась еще в детстве. "Мой дед вступил в Коммунистическую партию, когда был молод, и он рассказывал мне много хорошего о Китае; китайцы очень трудолюбивы, и страна активно развивается, - поделилась Оксана. - Он передал мне свою любовь к Китаю, когда я была еще ребенком".

Мой дед вступил в Коммунистическую партию, когда был молод. Он передал мне свою любовь к Китаю, когда я была еще ребенком

Девушка вспоминает, что когда она наконец приехала в Китай, то обнаружила, что страна была именно такой, как описывал ее дедушка. "Шанхай очень быстро развивается и включает в себя разные культуры, что делает его международным городом, - отметила она. - Люди очень дружелюбны, и я чувствую себя здесь очень комфортно".

Танцы всегда были страстью Оксаны, и именно это побудило ее основать центр Bodylab, где преподают различные танцевальные и фитнес-курсы, в том числе гимнастику, йогу и хип-хоп. В прошлом году вспышка COVID-19 стала тяжелым испытанием для танцевального центра Оксаны, поскольку ученики не могли посещать занятия. "В то время местное правительство предложило помощь и предоставило нам некоторые льготы по аренде, - вспоминает она. - Власти довольно быстро справились со вспышкой нового коронавируса, так что мы смогли вернуться к нормальной жизни".

Танцы всегда были страстью Оксаны, и именно это побудило ее основать центр Bodylab

По словам Оксаны, руководство Коммунистической партии Китая сыграло жизненно важную роль в борьбе страны с COVID-19. "Некоторые сотрудники моего танцевального центра - члены партии. Они очень ответственные, увлеченные и преданные делу люди", - рассказала она.

После работы Оксана любит прогуливаться вдоль берега реки Хуанпу, прекрасный вид на которую в вечерние часы напоминает ей русскую песню "Подмосковные вечера". "Текст песни точно описывает ночной вид на реку Хуанпу, олицетворяющий очаровательную и манящую атмосферу Шанхая", - говорит она.